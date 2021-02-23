2020年是极不平凡的一年，我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新台阶，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。

2021年，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，城市、产业、交通的有力结合将成为重要推手。

在此之际，人民网经济科技频道与凯迪拉克一道，开启探寻中国经济新动能探访活动，走进武汉、大湾区、成渝双城等国内经济发展与转型重点区域，探寻新产业新动能，挖掘推动中国经济高质量发展的新活力。

探寻中国经济新动能 为明天贡献宝贵经验

产业是城市的命脉，以产业集群带动城市发展，是提升城市竞争力的关键。

制造业直接体现了一个城市的竞争力，是区别其发达与否的重要因素。凯迪拉克探寻中国经济新动能活动的第一站，正是前往拥有良好“制造基因”的武汉城市圈。

武汉，是建国以来的重工业基地，近年来，通过自主创新产业升级，武汉正迎来新的发展契机。从2019年起，武汉开始实施“工业智能化改造三年行动计划”，利用区位优势集聚了一大批拥有自主核心技术的“智造”企业。加速智能制造产业转型升级，成为当地经济增长新动能和新引擎。活动探访团相继走访了长江电气、格林美等代表企业，深入了解长江电气从传统行业向智能经济性产业转型的魄力与远见；一起探讨格林美如何找准定位，突破行业壁垒，大胆开拓绿色经济发展新道路，完成智能制造产业链的可持续发展通路。

#探寻中国经济新动能#武汉之行

在武汉城市群的新制造产业探索之旅后，第二站，凯迪拉克与人民网经济科技频道深入中国新智能产业核心城市群——粤港湾城市群。据GDI智库发布的《粤港澳大湾区协同创新发展报告（2020）》显示，2015—2019年间，粤港澳大湾区发明专利总量达128.76万件，位列世界四大湾区之首。其中，新兴科技产业创新优势最为明显。

驶入大湾区，处处感受到城市数字化、网络化与智能化的发展步伐。广州市社科院区域经济研究所副研究员蒋丽介绍，2020年，大湾区进入世界500强制造业企业有4家，有国内最大的工业机器人制造业基地，人工智能核心产业及相关产业规模居全国第一梯队，5G产业发展全球领先。

#探寻中国经济新动能#大湾区之行

新智能不仅直接催生新产业，还运用新成果改造提升传统产业。在广电运通，探访团见证了从无线电厂到人工智能高新企业的蜕变；在深圳北斗研究院，基于智能位置服务及大数据的疫情跟踪排查系统，可1小时快速锁定公共交通密切接触者，使信息采集效率提升10倍。除了广州与深圳外，粤港湾还拥有国际金融中心香港，世界级旅游城澳门及珠海、东莞等GDP大城，甚至向北辐射长沙、江西等地，继而带动全中国的新智能产业发展。

而随着西部经济的崛起，川渝地区的经济总量跃升至占全国经济总量的6.8%左右，是中国西部最有希望、经济最具活力的地区之一。第三站活动，凯迪拉克与人民网经济科技频道深入成渝腹地，以“新文旅”产业的升级变化为切入点，探寻成渝双城未来发展的无限潜力。

#探寻中国经济新动能#成渝双城行

四川省文化产业商会会长张建华介绍称：“成渝经济圈不仅是一个经济概念，也是一个文旅概念。”巴蜀文化同根同源，在文旅融合发展上具有深厚的合作基础和先天的合作优势，促进川渝两地协同推进文旅融合高质量发展，有助于成渝地区双城经济圈建设。

打通双城“新文旅”，探讨城市交通路网变得更具有现实意义。按照有关规划，到2025年，成渝地区基本形成“多向辐射、立体互联、一体高效”的现代化双城经济圈综合交通体系。圈内主要城镇带、高速、高铁、川江航道等串点成线，构成天然的旅游产业带。

从“升级中的老工业基地”到“世界第四大湾区”，再到“中国经济第四极”，通过本次探访活动，探寻克服疫情影响之下创造机遇、破解难题的创新示范，将为高质量发展与经济建设的明天贡献宝贵经验。

扎根中国17年，凯迪拉克的胆识与创新

作为深耕中国市场17年的豪华汽车品牌，凯迪拉克敏锐洞见中国经济发展的趋势变化，以“胆识”“格调”“创新”的品牌内核，17年来与中国市场共成长，并深刻洞彻中国产业升级趋势变化，率先深入探寻中国区域城市经济圈，解锁城市及企业发展新密码。

城市发展的基础是交通，提升交通一体化水平，是实现新发展格局的前提。作为世界工业经济的亲历者，通用汽车很早之前就开始对城市产业变化与社会发展做出思考，并致力于推动未来交通发展和城市建设。与此同时，凯迪拉克也一直在探索未来城市出行方式。早在1959年，凯迪拉克就发布了Cyclone XP-74概念车，畅想了未来汽车雷达测距和自动避障功能。如今，凯迪拉克Super Cruise超级智能驾驶系统已覆盖境内超过30万公里城际高速公路、城市快速路及高架道路。近日，在2021年CES国际电子消费展上，凯迪拉克再次展示了其大胆创新的精神，发布了一款可”上天入地”的纯电动多功能飞行器——VTOL，让人们在“零拥堵”的城市飞行通勤时，亦可实现“零排放”，为未来城市出行生活提供了大胆的创意蓝图。而此次#探寻中国经济新动能#系列活动中，凯迪拉克一行驾驶搭载Super Cruise超级智能驾驶系统的CT6车型，以实际体验“丈量”城市路网，思考交通建设与城市发展的关系，并更好地实现人、车、路间的互联互通，一起为城市发展加油提速。

见证中国企业敢闯敢为的奇迹，深耕中国市场17年，凯迪拉克将与更多伙伴一起共谋发展新契机、新动能、新方向，探寻中国经济新动能，为高质量发展与经济建设的明天贡献宝贵经验。

(责编：王紫、吕骞)