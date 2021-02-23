2月23日，世界移动通信大会（MWC）上海2021——5G毫米波展区开展仪式在上海举行，高通公司中国区董事长孟樸表示，2021年将迎来5G加速普及的一年，5G会加速覆盖更多层级的手机，加速催生更多的终端创新和应用，加速赋能更加广泛的行业。

高通公司中国区董事长孟樸（受访者供图）

孟樸认为，要释放5G的全部潜能，高频的毫米波频段不可或缺。5G毫米波能够支持数千兆比特速率、大容量、低时延，更重要的是能够通过提供与云端无缝连接的能力，赋能全新的用户体验和行业应用。

当前，整个产业正在共同努力，推动5G毫米波生态的繁荣。最新数据显示，美国、日本、欧洲和东南亚等国家和地区已经部署了5G毫米波网络和服务。

孟樸表示，5G毫米波的性能已经得到验证。在美国，现网实测数据表明，5G毫米波的速度能达到Sub-6GHz频段速度的11倍。尤其面向体育场馆、会议中心、地铁等人流量比较密集，需要大容量和大带宽网络的场所，毫米波拥有十分突出的优势。比如，早在2018年平昌冬奥会上，毫米波就已经被应用在了赛事的视听转播技术当中。而在近期的美国超级碗比赛中，比赛场地内部署的5G毫米波网络，为整个场馆内的观众提供了一致的高速率体验，峰值速率超过了2.5Gbps，支持了具有沉浸感的多视角直播观看体验。

高通公司一直是推动5G毫米波技术成熟和生态建设的重要力量之一。从基础技术研发，到早期的原型机和仿真系统开发，到如今推出的第4代支持5G毫米波的调制解调器及射频系统以及天线模组，一直坚持推动毫米波移动化成为现实，加速产品就绪和商用，全力支持合作伙伴推出5G毫米波网络和终端。

5G毫米波的天然优势能够带来全新体验和应用，为多样化场景创造关键价值，助力5G成为数字化变革的中心。根据GSMA的预测，在2034年之前，在中国使用5G毫米波频段所带来的经济受益将达到约1040亿美元。

(责编：王紫、吕骞)