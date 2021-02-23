2月22日，交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》（银保监复〔2021〕137号），批准同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施罗德交银理财有限公司（以下简称“施罗德交银理财”）。这是第三家获批筹建的合资理财公司，也是自2005年施罗德投资集团和交通银行共同发起交银施罗德基金管理有限公司以来，两家集团在资管领域的再度携手。

获批筹建的施罗德交银理财由施罗德投资管理有限公司持股51%，交银理财有限责任公司（“交银理财”）持股49%。

据交银理财相关负责人介绍，合资理财公司的设立具有三方面意义：一是有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验；二是有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给；三是有利于进一步满足投资者多元化服务需求。该公司的设立将促进我国资管行业及资本市场长远发展，实现中外双方合作共赢。

下一步，交银理财有限责任公司将按照监管要求严格执行有关程序，积极推动施罗德交银理财尽快开业。

(责编：张文婷、吕骞)