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农业银行全面推进乡村振兴金融服务

2021年02月23日11:16 | 来源：人民网-金融频道
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为深入贯彻落实中央全面推进乡村振兴战略部署，近日农业银行出台了《关于2021年全面做好乡村振兴金融服务加快“三农”和县域业务发展的意见》，对全面加强乡村振兴金融服务工作作出总体安排。

《意见》指出，农业银行要紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化部署安排，乘势而上全面加强乡村振兴金融服务，以打造县域领军银行和县域群众首选银行为目标，全面提升县域客户服务能力、市场竞争能力、价值创造能力、风险管控能力，努力实现县域业务服务水准领先、市场份额领先、经营质效领先、资产质量领先、品牌形象领先，为全面推进乡村振兴贡献更多力量。

《意见》从六大方面提出具体工作意见。

一是农业银行要全面做好乡村振兴重点领域金融服务。切实服务好巩固拓展脱贫攻坚成果，保持主要帮扶政策总体稳定；加强国家粮食安全金融服务，积极支持乡村产业发展壮大，大力支持乡村建设行动和县域城乡融合发展，做好深化农村改革金融服务，着力加强县域农村普惠和消费金融服务，积极参与数字乡村建设，切实加大县域贷款、涉农贷款、脱贫县贷款投放。

二是农业银行要聚焦打造县域领军银行目标，下大力巩固县域业务竞争优势。扎实开展县域业务“提份额、增贡献、强基础”专项营销活动，大力实施县域“百行带动、千点示范”建设工程，深入推进乡镇农村市场拓展专项行动，全力拓展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”项目，力争县域贷款增速高于全行，县域业务竞争优势进一步强化。

三是农业银行要加快推进“三农”和县域业务数字化转型。大力发展“惠农e贷”“个人e贷”“小微e贷”“产业e贷”等线上信贷业务，强化掌银在县域地区的推广应用，加大县域场景金融建设拓展力度，推动县域线上信贷业务量、客户数、场景数进一步增加。

四是农业银行要着力提升“三农”和县域业务服务质效。深入实施“6+”新打法，全力推动县支行机构改革落地见效，加强县域业务综合化精细化管理，强化县域业务经营效能评价管理，努力改善县域业务经营效益效能。

五是农业银行要严守“三农”和县域业务风险底线。加强重点涉农行业和领域风险管理，突出做好线上业务风险防控，提升县域支行基础管理能力，确保县域业务资产质量保持稳定。

六是农业银行要强化“三农”和县域业务发展支持保障。压实各级行党委、特别是“一把手”对服务乡村振兴和发展县域业务的领导责任。加强服务乡村振兴考核评估，加大资源投入、队伍建设和工作督导，推动各项工作落地落细见实效。

(责编：张文婷、吕骞)

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