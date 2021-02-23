人民网北京2月23日电 （赵超）世界移动通信大会（MWC）今日在上海正式开幕。工业和信息化部副部长刘烈宏在开幕式致辞时表示，中国积极推动新一代移动通信技术和产业发展，取得了令人欣喜的成绩。网络能力不断提升，累计投资已超过2600亿元；建成5G基站超过71.8万个，约占全球的70%；独立组网模式的5G网络已覆盖全国所有地市，5G终端连接数超过两亿；技术产业加速成熟，已上市5G手机达到了218款，2000元以上的中高端市场5G手机销量占比已经超过了90%；5G行业模组实现了小规模出货，已在工业网关、智慧家庭等领域投入使用。

刘烈宏说，中国5G发展取得积极成效，离不开社会各界的共同努力。其中，基础电信企业充分发挥网络建设主力军的作用，克服疫情影响，加快5G网络建设部署，积极推进5G行业应用的发展，联合各方在全国30个省份开展试点，实施项目覆盖了能源、医疗、交通、教育、文理等10余个行业，同时不断提升服务水平，规范营销服务，完善监测机制，保障用户的体验和权益。

刘烈宏对5G未来发展提出三点倡议，强调要推动通信运营、设备制造、软硬件厂商、垂直行业等企业做好协同，培育一批5G应用集成方案的提供商；加快能源、医疗、交通、制造、文旅等重点领域5G应用落地，加速向相关领域复制推广；推进5G增强型基站、轻量化模组、新型终端等产品的研发和产业化，进一步丰富5G应用的载体。

全球移动通信系统协会(GSMA)日前发布的《2021中国移动经济发展报告》(下称《报告》)显示，2020年中国5G连接数超过2亿，占全球5G连接数的87%，2025年中国5G连接数有望达到8.22亿。《报告》指出，5G独立组网已经启航，截至2021年1月，全球57个国家已有144个5G商用网络，5G连接数达到2.35亿左右。

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