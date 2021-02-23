中国汽车工业迄今已有数十年的历史，数十年韶华诞生出无数汽车品牌，能与国际顶尖车企叫板者却属凤毛麟角。而今，新能源汽车发展风起云涌，给了中国车企“弯道超车”，改变现有市场格局的绝佳契机。

2020年，比亚迪发力高端市场，推出旗舰车型——汉。近半年，售价在20万以上且月销过万的中大型C级新能源轿车，仅有比亚迪汉与特斯拉Model 3。汉的横空出世，一改特斯拉在高端新能源汽车领域一家独大的局面，奠定了比亚迪挑战国际顶尖车企、向全球新能源汽车消费者输出中国车企品牌影响力的基础。

汉销量扶摇而上，正面PK特斯拉Model 3

2020年1月至2021年1月销量走势图（来源：乘用车市场信息联席会）

比亚迪汉自7月上市以来，销量节节攀升。乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2020年11月至2021年1月，比亚迪汉连续三个月销量过万，其中在1月销量达到约1.21万辆。汉作为中国汽车工业首个月销破万辆的高端C级车型，平均成交价26万元以上，远超同在万辆俱乐部合资B、C级燃油轿车26%以上。

在与Model 3的竞争中，汉的表现可圈可点。数据显示，2021年1月，汉在深圳上险1399辆，连续两月超越Model 3取得深圳新能源车销量冠军。同月，汉在北京上险1487辆，首次超越Model 3夺得北京市新能源车销冠。

比亚迪汉（受访者供图）

这意味着，在20-30万区间的新能源汽车市场，特斯拉已非一家独大，比亚迪汉具备与之掰手腕的实力。反观特斯拉Model 3，尽管销量暂时保持领先，但销售波动十分剧烈，多次出现月度销量环比“断崖式”下滑的情形。

出现这种局面，很大程度来自竞争策略的差异。众所周知，特斯拉Model 3自上市以来就扮演着“价格屠夫”的角色，仅2020年就5次下调销售价格。

有观点认为，Model 3多次下调售价一方面是自身国产化带来的成本降低，另一方面是比亚迪汉热销给其带来的巨大市场压力。另有观点认为，特斯拉降价是一种防御性的竞争策略。特斯拉通过主动下调价格形成价格优势，以期获得更广泛的市场认可度。

比亚迪坚守安全底线，构筑品牌护城河

显而易见，Model 3多次下调售价没有起到限制比亚迪汉销量增长的作用。从比亚迪的角度而言，汉的品牌力来源，远远不止是与高端车型匹配的销售价格。

作为国内自主品牌中的龙头车企，比亚迪在新能源汽车领域发力时间早、技术积累雄厚，公司深度布局整车生产、动力电池、车规级半导体等核心业务，自主研发能力强，产业链垂直整合优势凸显。

比亚迪汉EV（受访者供图）

在硬件方面，比亚迪汉汇集刀片电池、自主研发的高性能碳化硅MOSFET电机控制模块等最新技术。安全性是比亚迪汉坚守的“底线”。作为全球首款搭载刀片电池的轿车，汉EV重新定义了新能源汽车安全标准；此外，汉DM搭载的动力电池还采用了“七维四层”高温稳定安全矩阵。

比亚迪刀片电池（受访者供图）

在软件方面，比亚迪汉搭载DiLink 3.0智能网联系统，智能化全面升级，为消费者带来更加丰富便捷的用车体验；搭载的DiPilot智能驾驶辅助系统包含功能丰富的DiDAS驾驶辅助技术，和可根据驾驶行为、路况等综合因素选择性开启的DiTrainer教练模式。此外，汉还为车主提供了手机NFC车钥匙等20多款实用的黑科技应用。

当前，中国新能源汽车市场驶入高速发展的快车道，从技术迭代看，安全性将成为消费者购买新能源汽车最重要的购买因素之一，未来刀片电池将成为电动车安全的标配和标签。在更广阔的未来，比亚迪汉则将引领中国新能源汽车高端化浪潮，改变现有市场格局，成为中国新能源汽车走向世界的一张全新名片。

(责编：赵超、吕骞)