比亚迪汉强势崛起 特斯拉Model 3遇劲敌
中国汽车工业迄今已有数十年的历史，数十年韶华诞生出无数汽车品牌，能与国际顶尖车企叫板者却属凤毛麟角。而今，新能源汽车发展风起云涌，给了中国车企“弯道超车”，改变现有市场格局的绝佳契机。
2020年，比亚迪发力高端市场，推出旗舰车型——汉。近半年，售价在20万以上且月销过万的中大型C级新能源轿车，仅有比亚迪汉与特斯拉Model 3。汉的横空出世，一改特斯拉在高端新能源汽车领域一家独大的局面，奠定了比亚迪挑战国际顶尖车企、向全球新能源汽车消费者输出中国车企品牌影响力的基础。
汉销量扶摇而上，正面PK特斯拉Model 3
2020年1月至2021年1月销量走势图（来源：乘用车市场信息联席会）
比亚迪汉自7月上市以来，销量节节攀升。乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2020年11月至2021年1月，比亚迪汉连续三个月销量过万，其中在1月销量达到约1.21万辆。汉作为中国汽车工业首个月销破万辆的高端C级车型，平均成交价26万元以上，远超同在万辆俱乐部合资B、C级燃油轿车26%以上。
在与Model 3的竞争中，汉的表现可圈可点。数据显示，2021年1月，汉在深圳上险1399辆，连续两月超越Model 3取得深圳新能源车销量冠军。同月，汉在北京上险1487辆，首次超越Model 3夺得北京市新能源车销冠。
比亚迪汉（受访者供图）
这意味着，在20-30万区间的新能源汽车市场，特斯拉已非一家独大，比亚迪汉具备与之掰手腕的实力。反观特斯拉Model 3，尽管销量暂时保持领先，但销售波动十分剧烈，多次出现月度销量环比“断崖式”下滑的情形。
出现这种局面，很大程度来自竞争策略的差异。众所周知，特斯拉Model 3自上市以来就扮演着“价格屠夫”的角色，仅2020年就5次下调销售价格。
有观点认为，Model 3多次下调售价一方面是自身国产化带来的成本降低，另一方面是比亚迪汉热销给其带来的巨大市场压力。另有观点认为，特斯拉降价是一种防御性的竞争策略。特斯拉通过主动下调价格形成价格优势，以期获得更广泛的市场认可度。
比亚迪坚守安全底线，构筑品牌护城河
显而易见，Model 3多次下调售价没有起到限制比亚迪汉销量增长的作用。从比亚迪的角度而言，汉的品牌力来源，远远不止是与高端车型匹配的销售价格。
作为国内自主品牌中的龙头车企，比亚迪在新能源汽车领域发力时间早、技术积累雄厚，公司深度布局整车生产、动力电池、车规级半导体等核心业务，自主研发能力强，产业链垂直整合优势凸显。
比亚迪汉EV（受访者供图）
在硬件方面，比亚迪汉汇集刀片电池、自主研发的高性能碳化硅MOSFET电机控制模块等最新技术。安全性是比亚迪汉坚守的“底线”。作为全球首款搭载刀片电池的轿车，汉EV重新定义了新能源汽车安全标准；此外，汉DM搭载的动力电池还采用了“七维四层”高温稳定安全矩阵。
比亚迪刀片电池（受访者供图）
在软件方面，比亚迪汉搭载DiLink 3.0智能网联系统，智能化全面升级，为消费者带来更加丰富便捷的用车体验；搭载的DiPilot智能驾驶辅助系统包含功能丰富的DiDAS驾驶辅助技术，和可根据驾驶行为、路况等综合因素选择性开启的DiTrainer教练模式。此外，汉还为车主提供了手机NFC车钥匙等20多款实用的黑科技应用。
当前，中国新能源汽车市场驶入高速发展的快车道，从技术迭代看，安全性将成为消费者购买新能源汽车最重要的购买因素之一，未来刀片电池将成为电动车安全的标配和标签。在更广阔的未来，比亚迪汉则将引领中国新能源汽车高端化浪潮，改变现有市场格局，成为中国新能源汽车走向世界的一张全新名片。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国资委：正在研究制定加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见
- 人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在回答记者有关地方国企债务风险的相关提问时表示，近期，国资委正在研究制定加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见，指导督促地方国资委精准识别高风险企业，加强资产负债率分类管控和资金投向管理，做好债券发行全生命周期管理，按照市场化、法治化、国际化原则妥善处置风险，切实维护好地方金融生态和金融稳定。…
相关新闻
- 评论
- 关注