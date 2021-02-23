人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

华为陈黎芳：充分发挥技术对社会的推动作用

2021年02月23日14:57 | 来源：人民网
小字号

2021年世界移动通信大会（MWC）上海展于2月23日至25日在上海新国际博览中心举行。在主展会开幕的前一天（2月22日），华为联合联合国教科文组织、GSMA、复旦大学环境经济中心等各方，以“可持续发展论坛”为主题举行分论坛，探讨科技尤其是ICT（信息通信技术）如何助力可持续发展，贡献于生态文明建设及经济高质量发展。在论坛上，华为公司高级副总裁、董事陈黎芳表示，科技是推动人类进步的引擎，只有让科技真正发挥效力，才能创造更大价值。

陈黎芳指出，人类社会的每一次巨大变革和进步，都是建立在科技的突破与发展基础之上的。从工业革命开始，各种技术的发展跨越了国界，人类福祉极大提升。我们应该充分相信并发挥技术对社会的推动作用。

“相信科技的力量，对于企业来说，就是‘从小做起’。”陈黎芳认为，人们在科技发展上完全达成共识可能需要相当长的时间，我们要做的就是在现有认知和资源的基础之上，坚定不移地往前走，遇水搭桥，逢山开路，一点点解决问题，不断迭代完善，而非制造对立。

“华为智能光伏解决方案广泛应用于60多个国家，累计减少二氧化碳排放1.48亿吨，相当于种植了2亿多棵树。以埃塞俄比亚为例，华为帮助客户部署400+太阳能站点，每年减少碳排放2850吨。在中国的宁夏和山东，全球最大的单体‘农光’、‘渔光’互补电站成为当地环保产业新亮点。另外，华为与联合国教科文组织（UNESCO）启动为期三年的 Open Schools项目合作，将在埃及、埃塞俄比亚、加纳三个国家帮助学校提升数字技能和开展线上教学。”陈黎芳坦言，每一个联接的产生，每一克碳排放的减少，每一瓦特电力的节省，所有细小的改善背后，都是技术一点一滴的进步，这就是技术带给世界的价值。

陈黎芳表示，如今，我们已经进入数字时代，我们对技术的发展应该更有信心、更加开放。我们相信，科技的最终指向是全体人类的福祉，数字技术可以推动联合国可持续发展目标的实现。（毕磊）

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：永安财险因编制和提供虚假报告被罚20万元
　　人民网北京2月23日电 （记者罗知之）银保监会官网2月23日消息，银保监会近日对永安财险作出行政处罚，永安财险因编制和提供虚假报告被罚款20万元，4名责任人被警告罚款。 银保监会表示，经查，永安财险存在以下编制、提供虚假报告的违法行为： 2019年4月17日至26日，永安财险审计中心对永安财险2018年度关联交易管理情况进行了专项审计，发现永安财险存在1827笔未识别保险业务关联交易，保费收入金额416.9万元，业务范围涉及车险管理部、人身险管理部等部门。…
中国已建成5G基站超过71.8万个 覆盖全国所有地市
　　人民网北京2月23日电 （赵超）世界移动通信大会（MWC）今日在上海正式开幕。工业和信息化部副部长刘烈宏在开幕式致辞时表示，中国积极推动新一代移动通信技术和产业发展，取得了令人欣喜的成绩。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部