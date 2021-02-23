2021年世界移动通信大会（MWC）上海展于2月23日至25日在上海新国际博览中心举行。在主展会开幕的前一天（2月22日），华为联合联合国教科文组织、GSMA、复旦大学环境经济中心等各方，以“可持续发展论坛”为主题举行分论坛，探讨科技尤其是ICT（信息通信技术）如何助力可持续发展，贡献于生态文明建设及经济高质量发展。在论坛上，华为公司高级副总裁、董事陈黎芳表示，科技是推动人类进步的引擎，只有让科技真正发挥效力，才能创造更大价值。

陈黎芳指出，人类社会的每一次巨大变革和进步，都是建立在科技的突破与发展基础之上的。从工业革命开始，各种技术的发展跨越了国界，人类福祉极大提升。我们应该充分相信并发挥技术对社会的推动作用。

“相信科技的力量，对于企业来说，就是‘从小做起’。”陈黎芳认为，人们在科技发展上完全达成共识可能需要相当长的时间，我们要做的就是在现有认知和资源的基础之上，坚定不移地往前走，遇水搭桥，逢山开路，一点点解决问题，不断迭代完善，而非制造对立。

“华为智能光伏解决方案广泛应用于60多个国家，累计减少二氧化碳排放1.48亿吨，相当于种植了2亿多棵树。以埃塞俄比亚为例，华为帮助客户部署400+太阳能站点，每年减少碳排放2850吨。在中国的宁夏和山东，全球最大的单体‘农光’、‘渔光’互补电站成为当地环保产业新亮点。另外，华为与联合国教科文组织（UNESCO）启动为期三年的 Open Schools项目合作，将在埃及、埃塞俄比亚、加纳三个国家帮助学校提升数字技能和开展线上教学。”陈黎芳坦言，每一个联接的产生，每一克碳排放的减少，每一瓦特电力的节省，所有细小的改善背后，都是技术一点一滴的进步，这就是技术带给世界的价值。

陈黎芳表示，如今，我们已经进入数字时代，我们对技术的发展应该更有信心、更加开放。我们相信，科技的最终指向是全体人类的福祉，数字技术可以推动联合国可持续发展目标的实现。（毕磊）

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