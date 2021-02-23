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“天天快递+苏宁帮客+冷链” 助力海产品走出岛

2021年02月23日15:14 | 来源：人民网
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“现在是长岛的旅游淡季，却是快递业务的高峰期，每天最高能发300多单”，每天忙于奔波长岛与蓬莱两地的王宝屿笑着说。

王宝屿是长岛天天快递的负责人，融合、转型，对曾经的他来说，是一些很遥远陌生的词，但从2019年开始，这些词变得亲近了起来。

过去两年来，依托苏宁物流，王宝屿所带领的网点搭上了转型升级的“顺风车”，将单一业务场景整合重构，通过“天天快递+苏宁帮客+冷链”的新模式，打造了末端网点复合业态转型升级的又一样本，网点也有了翻天覆地的变化。

引入苏宁帮客，助推长岛消费升级

长岛，是山东的唯一一个海岛县，亦是王宝屿的出生成长地，常住人口5万多，周边32个岛屿中仅有10个岛有人居住，岛与岛之间全靠舟船来往。

“岛上交通不便，以前想买个电器，都得花一两个小时乘船到蓬莱或烟台去买，一旦涉及到安装维修，就更麻烦”，但困境往往隐藏着新的机遇，在天天快递与苏宁物流加速融合的契机下，2019年，王宝屿在网点主动接入苏宁帮客县镇服务中心，还专门聘请了电器工程师，快速构建了网购支持、家电送装、维修保养等岛民生活服务所需的专业化能力，让消费者即使远居岛上，也可以像一线城市消费者一样，享受优质便捷的服务和体验。

刚开始，有人并不理解，“不好好做快递，又去新增售后服务，还聘请专业工程师，这营收能平衡吗？”但王宝屿却有自己的商业考量，新增苏宁帮客业务后，覆盖的客户群体进一步扩大，而客户使用过帮客服务后，如果还有寄件需求，就会直接交由他下单天天快递，与快递业务巧妙地形成了优势互补。

更重要的是，这实实在在地服务了这片土地上的人们，“我本来也是长岛本地人，能为大家带来更便捷的生活，我觉得很有意义”，与此同时，王宝屿的苏宁帮客也收获了岛上一众居民的认可与支持，有渔民说，“有了苏宁帮客后，有啥电器维修的，打个电话给王宝屿，他就安排工程师上门处理了，有啥要买的，也可以直接在易购上下单，天气好的话，他两天就送上门来了，生活方便得很。”

从日均20单到300单，冷链业务激活长岛海鲜产业

在苏宁帮客业务线有条不紊地推进的同时，王宝屿还积极发展新兴业务——冷链业务。

海产品是长岛的支柱产业之一，但海产品几乎只发干货，极少发冻品，王宝屿以前也尝试做过冻品发货，技术设备不到位，一做就亏，“不敢轻易尝试了，海上风浪没有定数，但冻品最怕遇风浪，一耽搁就会化冻变质，形成损耗。”

随着天天快递与苏宁物流渠道与系统的全面对接与融合，王宝屿知晓了苏宁物流有冷链仓服务，覆盖全国128个城市及地区，且针对不同品类需求，有设冷藏、冷冻、恒温三大温区，“有冷链仓支持，冻品运输难题就迎刃而解了”，他当即决定再次尝试冻品物流，他一边在长岛上租用冻库，确保冻品在发货时不受交通突然中断的影响，一边积极融入苏宁物流的冷链运营，通过冷链仓与冷链运输车的无缝衔接，确保运输环节冻品不受损耗。

苏宁物流专业冷链运输网络、全链路专业化的温控管理技术及分钟级的末端配送服务，让海鲜产品到消费者手里还保持着新鲜，王宝屿说，“冷链商品优先配送，时效提高，仅需1~2天就可到达用户手里”，而他也借此成为了岛上为数不多的集冷冻、冷链为一体的快递商。

冷链运输也带动了当地海鲜产业的快速发展，海胆、栉孔扇贝、金钩海米、江瑶贝、鲍螺等特色海产品被源源不断送出去，成为长岛的网红海鲜。海产品商户的销售半径不断扩大，王宝屿的揽件半径也在不断扩大，“现在日单量从以前的20单提升到了两三百单，不只是我的收入大幅增加了，大家的收入也都看得见地上涨着”。

长岛天天快递网点成为了当地上通下达的一个桥梁，苏宁天天快递，为商户提供仓储、运输、配送等全链路冷链解决方案，助力当地特色海产品上行；苏宁帮客，为当地居民提供家电送装、维修、保养等多元化服务，助力美好生活走进来。

王宝屿的长岛网点，仅仅是天天快递各地末端网点众多行之有效的融合模式中的一个，在苏宁物流的持续护航下，天天快递正加速转型升级，末端网点将不再局限于单一的收件寄件，开始与苏宁的主业优势相结合，开展零售云或冷链业务等，从而呈现出多种业态模式。

而这也与苏宁的战略规划是一脉相承的，在苏宁2021年度工作部署会上，集团董事长张近东强调，要主动变革，大胆砍掉低价值业务，放大主业优势和能力，而冷链业务既符合大的市场趋势，有高需求，同时也具有高价值，未来将进一步发展成为苏宁的长板支撑。

苏宁天天的融合转型还在继续，未来，“天天+零售云”、“天天+帮客”的复合业务创新模式还将在更多地区落地生根，为快递行业带来新的增长曲线。

(责编：赵超、吕骞)

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