2021年2月23-25日，世界移动大会·上海（MWCS）首次先于MWC 巴塞罗那举行， 本次大会“和合共生”的主题代表着全球融合发展大势所趋。作为软件定义通信的开创者与践行者，赛特斯以“智享5G，共创数字经济新生态”为主题亮相N1主展馆，向全球运营商客户、行业客户及合作伙伴全方位展示了公司“软件定义通信”的开放能力， 5G网络部署上的能力与经验，以及面向八大垂直行业的“1+N”赋能数字经济的理念与业务场景，分享了5G+赋能行业数字化转型升级的成果，助力构建数字经济新生态。

2021年将是5G与垂直行业融合探索走向深入的一年，5G网络由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进，紧贴不同场景需求，构建高质量的5G 网络，有力支撑5G和各行各业数字化发展需求。

在赛特斯看来，坚持倡导设备通用化、模块标准化和产业链开放化的理念，将IT信息技术和CT通信技术相结合，通过SDN/NFV与通信云、边缘计算、5G无线通信、人工智能网络管控技术（网络AI）的融合，是未来高质量网络发展的大趋势。目前，赛特斯5G云化白盒小基站已具备了满足运营商要求的组网拓扑能力、多用户能力及现网部署能力，并在电力、工业、交通、能源等多个行业开展了多层次、多种接入方式的5G+实践，创造了商业新价值。

展会期间，赛特斯主要分享了智慧电力、智慧工厂、智慧港口、智慧能源、智慧公安、智慧医疗、智慧安全播控、智慧家庭八大业务场景：

5G云化白盒小站+边缘计算+物联网为智慧电网注入新动能。通过5G云化白盒小站+MEC打造电力行业“超级上行”场景的5G应用创新。结合人工智能、物联网等技术，部署5G轨道巡检机器人、环境监测、管控平台、互动触屏、门禁系统等创新应用，实现了配电房内物-物互联、人机交互、数据自动采集、实时生产数据查询、设备温度监控等功能，为配网调控中心实现集中监控、统一管理作出了有益的尝试，为智能配电网的建设开启新的篇章。

制造变“智造”，智慧工厂再升级。赛特斯以“连接+计算+平台+应用”为发展策略，依托SDN/NFV、5G、边缘计算等技术优势，打造出“智慧工厂超级大脑”。将应用程序托管从集中式数据中心下沉到网络边缘，在更靠近业务源位置提供IT和高性能云计算/云原生的能力，通过云边间业务相关能力的协同，形成中心云+MEC一体化的整体云服务能力；同时整合离散信息系统及IT服务资源，形成统一高效的数据平面，打造企业级5G工业互联，赋能OICT融合。

5G全场景助力智慧港口。传统港口码头升降桥人工控制需投入专人专岗，环境人员体力等因素将影响精准效果，赛特斯通过5G MEC边缘计算，针对船舶网关回传吃水深度，码头水位传感器海平面高度进行实时计算，并就地调动码头控制室升降机PLC进行精确的升降高度控制，5G赋能的智慧港口不仅仅解决了人工问题，更将高效率、高精准、高安全性注入其中。

智慧能源，加速最后一米变革。赛特斯借助5G SD-WAN解决方案中的设备零部署、即插即用等特性为加油站赋能，通过云网融合的创新理念，依托DCI网络的上云优势，快速打通云上网络，统一调度，统一管理，实现云上云下一体化服务场景，助力能源企业实现了网络统一规划、智能选路、智能运维，实时全方位识别安全风险，护卫公共安全。

智慧公安，让执法“如虎添翼”。在这个没有硝烟的战场，赛特斯基于5G网络、大数据等技术，探索推进5G视频监控、5G立体安防、5G疫情防控等智慧新警务行业应用，通过对接公安大数据平台，提供多源异构数据资源管理、模型设计及多维分析等功能，可实现数据深度挖掘分析，实现“用数据决策”支撑公安大数据综合研判，推进智能、高效、安全的5G智慧新警务建设，助力警务创新时代，打造公安惠民服务。

智慧医疗，守护健康。赛特斯基于5G SD-WAN软硬一体化解决方案，积极推进5G在医疗领域的应用试点，凭借统一接入、安全保障、智能随选、智能加速四大优势，实时为病人进行诊断，并确保网络访问安全链路可靠性，无需担心网络卡顿，智能选择更优线路，同时定向加速，满足远程诊疗实时性要求。目前赛特斯在急诊救治、远程诊断、智能疾控、健康管理等八个方面已形成成熟的可复制、可推广的5G智慧医疗方案。

智慧安全播控，内容安全可控的守卫者。融媒体时代，安全播出监控平台需采用更快速、更智能的手段，对整个系统的运行状态、可能存在的问题进行实时的监控与预警。赛特斯依托10余年在视频分析领域的技术积累，通过卓越的流媒体监测引擎，实现对运营商固网业务下的媒资内容等进行检测和异常分析，增强智能运维能力，充分确保运营商的视频传输可管可控，符合国家视频安全播控的监管要求，助力智慧视频业务的品质提优。

智慧家庭，教育娱乐嗨翻天。赛特斯基于公有云及通用x86平台设备的低时延、低抖动、高转发全球游戏加速骨干网络，融合了赛特斯SD-WAN、VBRAS等产品的能力，体现了赛特斯在SDN/NFV领域深厚的技术积累，可以满足家庭海外游戏加速及海外教育网加速需求，打造家庭极速网络，8K高清视频、VR/AR游戏，让人犹如置身其中。

2021年，将是5G应用爆发的元年。作为5G领域重要的使能者和推动者，未来赛特斯将持续深耕软件定义通信领域，在不断创新的同时，为行业提供端到端的数字化转型解决方案，与客户及合作伙伴共同打造数字底座，释放5G无限潜能，构建数字经济新生态。

(责编：赵超、吕骞)