2021年2月23日，赛特斯5G云化白盒小基站闪耀世界移动大会·上海展，产品在“频谱感知与动态切换”关键技术上取得的重大创新，解决了对抗干扰与能耗难题，大幅提升无线网络质量，充分满足5G组网拓扑能力、多用户能力及现网部署能力，全面展示了产品赋能垂直行业的开放能力。

随着5G基础设施建设的持续推进，三大运营商表示2021年将开启更大范围的室内建设，5G小站即将迎来爆发拐点。根据 Dell’Oro 的预测数据，预计 2024 年全球小基站市场规模将到 250 亿美元。

一直以来，赛特斯坚持构建开放的网络，基于SDN/NFV的开放能力，打造了5G云化白盒小站，扎实满足运营商及垂直行业客户的实际部署需求，并且在技术与产品创新方面不断取得重大突破。

2021年初，赛特斯5G云化小站宏微（室内外）联合组网及拉远测试圆满完成，经过测试验证，网络整体性能表现优异，联合组网性能优异，测试结果满足运营商实际部署要求。新年伊始，赛特斯在某市开展了宏微（室内外）联合组网及拉远测试。本次测试采用多小区，多RRU合并的星型组网结构，进行了单小区情况下的拉远遍历、多小区情况下的拉远遍历、以及小区间切换和抗干扰测试。

在商用部署关键环节宏微联合组网方面，赛特斯重点测试了在联合组网情况下的拉远遍历、切换、EPS-Fallback等项目。赛特斯利用自主设计的频谱感知和动态切换技术，在宏站同频部署情况下，顺利完成自动频谱监测和信道测量，自动频带选择，自动功率调整。此外，本次测试部署在生产车间，可同时承载ToC和ToB业务，现场验证并展示了赛特斯5G产品针对ToC和ToB业务的柔性和能力。

5G 网络建设进入下半场，面临着由于小区和基站的密度越来越高所带来的干扰问题，将严重影响网络品质。由此，赛特斯大胆进行了无线网络技术革新，创新性提出“频谱感知与动态切换”关键技术用以对抗干扰，实现了对无线频率的高效优质利用，全面提升用户网络体验，从四大方面打造高品质匠心网络：

一、自由剥离，智能识别。利用无线通信系统关键的信号剥离，干扰与噪声测量技术的同时，辅助以大数据手段，做到客观、精确、实时、有效的识别无线电传播环境。

二、全面感知，智能分析。上/下行方向，基站充分利用射频工作带宽上精细化、精准化的测量手段，小区级链路测量技术，用户级业务信道及各类参考信号反映出来的信道质量、用户数传质量及位置等信息，测量并感知出上/下行链路中的噪声及干扰信息，通过大数据手段分析出不同颗粒度的无线干扰水平。

三、智能调度，高效网络。频谱感知与动态切换技术，从时间上分为长周期控制和短周期控制，从适用范围上分为用户级控制和小区级控制。不同的控制周期和控制范围，为基站调度器提供充分的调度依据，结合配套的调度算法，使得用户一直工作在最优无线环境之中。

四、动态切换，超级体验。利用无线电传输互易性原理，动态切换本小区每个用户使用的频率的同时也降低了使用相同频率的异小区/异系统上的其他用户干扰，使得异小区/异系统用户体验一并提升。

5G不仅仅是个人的5G，更是千行百业的5G。通过频谱感知和动态切换技术，赛特斯实现了对无线频率的最优利用。

(责编：赵超、吕骞)