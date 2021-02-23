2月23日，2021世界移动通信大会（2021 MWC）期间，由中国联通和GSMA主办，高通公司支持，中兴、华为、OPPO、紫金山实验室等39家公司参与的“5G毫米波展区”精彩亮相，向与会观众充分展示了5G毫米波赋能冬奥的极致性能与丰富应用。当日上午，中国联通副总经理买彦州、GSMA高级顾问王建宙、高通公司中国区董事长孟樸出席了5G毫米波展区的开展仪式。

5G毫米波展区共分为运动体验、赛事呈现、极速传输、美好记忆、终端展示、环境营造六大板块，全面展示运动员竞技体验、5G混合现实智慧雪场、8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等多样化应用场景，一展当今中国5G毫米波生态发展之新图景。在5G多视角赛场直播展项中，通过中国联通毫米波5G多视角赛场直播方案，媒体记者可直接取景张家口国际越野滑雪中心外场，将无人机、头戴摄像机、专业摄影相机通过无线网络与基站通信相连，多角度实时回传运动员在国家越野滑雪中心赛场上的飒爽英姿，实现多角度赛场直播，为观赛者提供多样化的观赛体验。同时，在高通骁龙5G调制解调器及射频系统的赋能下，此次展出的多厂商5G毫米波终端覆盖模组、手机、CPE、PC、AR（增强现实）和XR（扩展现实）设备、直播背包、机器人等丰富品类，充分展现了5G毫米波满足高性能应用需求的强大技术实力。

买彦州在致辞中表示，毫米波是5G的重要组成部分，5G是国家发展的重要组成部分。作为冬奥会唯一运营商合作伙伴，中国联通正致力于开展冬奥场景毫米波试点试验，带动产业链加速发展。此次与GSMA、高通公司等生态合作伙伴携手打造5G毫米波展区，有力地展现了5G毫米波产业链发展的阶段性成果，为加速中国5G毫米波部署奠定了重要基础。

中国联通副总经理买彦州致辞

5G毫米波的推动和应用，是产业界在5G普及之年，加速建设“信息高速公路”、助力释放5G潜能的又一阶段性成果。毫米波是指波长1毫米波至10毫米波，频率30GHz至300GHz的电磁波。相对于sub-6G（6GHz以下频段）的5G系统，5G毫米波通信具有带宽、时延和灵活弹性空口配置等独特的优势，可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。在此次展示中，中国联通综合应用5G毫米波等多种技术手段，打造超大带宽无线场馆，充分展示了中国联通为观众、媒体转播者、赛事组织和参与者等各方量身打造的完备服务保障和丰富应用场景。

5G毫米波已经为中国消费者及行业用户带来超越期待的全新体验及应用，并为数字经济创新变革带来巨大机遇。近年来，中国联通携手产业界进行了大量测试验证，并以终端先行推动产业就绪，为5G毫米波技术及生态的成熟奠定坚实基础。未来，中国联通将继续坚持技术创新，加速推动5G毫米波规模化商用部署，与产业界一道持续赋能5G时代技术变革和产业升级。

(责编：赵超、吕骞)