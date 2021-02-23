2月22日，华为举行新一代折叠旗舰发布会，发布全新折叠屏旗舰手机华为MateX2。华为MateX2首创双楔形一体设计，以极具未来感的鹰翼折叠形态，强悍的性能和顶级影像实力，配合创新折叠屏交互和丰富应用生态，重塑折叠屏手机使用体验。

回顾历史，当人类第一次仰望星空，便开启了对未知的想象，并不断将未知变为已知，将虚幻转变为现实。2019年，华为发布第一代折叠屏MateX，开启了5G折叠屏手机新纪元；2020年，华为发布第二代折叠屏MateXs，实现了折叠屏手机从硬件到生态的演进。

不是所有折叠屏手机都能叫折叠旗舰，折叠屏赛道的竞争从来都是综合体验的比拼。今天，华为发布新一代折叠旗舰MateX2，顶级硬件、创新交互、应用生态三位一体，定义折叠旗舰行业标准。“这将是折叠屏手机的一次巨大飞跃，刷新我们对于折叠屏手机的期待。”常务董事、华为消费者业务CEO余承东表示。“我们的折叠屏是旗舰的性能、旗舰的规格、旗舰的配置，不会因为折叠屏而牺牲旗舰机的体验。创新是我们持续不变的承诺，华为在折叠屏手机上的研发和创新不会止步，我们会有多种形态的折叠屏提供给消费者。”

内藏万千科技，重塑折叠形态

华为MateX2首创双楔形一体设计，新锐利落。折叠后严丝合缝、浑然天成，展开后机身呈现出一个平滑利落的坡度，最薄处仅4.4毫米。首创重心偏移设计，不管是单手还是双手，都能轻松自如握持，巧妙地以不对称实现新的平衡。

华为MateX2采用内外双屏设计，外部搭载了一块6.45英寸OLED屏幕，内部则配备了一块8英寸的可折叠柔性OLED屏幕，是目前业界屏幕最大的折叠屏手机之一。华为MateX2内外双屏都拥有超高分辨率（内屏2480*2200，外屏2710*1160）和超高像素密度（内屏413ppi，外屏456ppi），同时都采用了全流程的P3广色域，让屏幕色彩更加真实、细腻、自然。双屏90Hz高刷新率和超高触控采样率（内屏180Hz，外屏240Hz）也让显示效果更加流畅，触控交互更加精准。华为MateX2业界首发磁控纳米光学膜，拥有小于1.5%的超低屏幕反光率。展开状态下，无惧屏幕反光，阅读、视频及游戏场景下，显示效果更清晰。熄屏状态下，屏幕更加深邃一体，更具纯粹美感。

展开状态下，一块8:7.1黄金比例的8英寸沉浸式大屏，无论是横屏还是竖屏，都能拥有更宽阔的视野，带来更为沉浸、震撼的视觉观感。折叠状态下，华为MateX2并不是将外屏仅作为信息显示的副屏，更带来旗舰直板手机的使用体验，6.45英寸全面屏拥有21:9主流的显示比例，应用无需额外适配，上手即可使用。

简洁外观下隐藏着极致的精密工艺，经过五年的技术攻克，华为MateX2最终采用了目前业界独有的双旋水滴铰链，通过多维相控联动机制，在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，既实现了天衣无缝般的折叠，又保证了展开后屏幕的平整。铰链系统使用了多种高精尖特殊材料和特殊制作工艺，除了锆基液态金属，华为手机首次引进了超强钢材质，能够防冲击不变形，同时加入碳纤维复合材料，在保证轻的同时又实现了高强度，让华为MateX2更可靠耐用。铰链两侧还采用了隐藏的开合设计，可以避免异物进入，防止屏幕损伤。

创新应用交互，极致沉浸体验

大屏幕意味着大视野，折叠的屏幕也不仅代表携带，通过人因研究与艺术设计的结合，华为MateX2由内而外的设计，在开合之间实现了视觉界限的突破，让娱乐更沉浸，办公更高效，带来更优秀的浏览、阅读、观影、导航、游戏体验。

华为MateX2借鉴电影工业中“一镜到底”的拍摄手法，让每一次滑动都更跟手、顺滑，其专属的动态主题带来沉浸、震撼的开屏体验，屏幕中的花朵随着每一次的展开而慢慢绽放，仿佛清风掠过花瓣，轻轻的摇曳呼吸，让每一次开合都充满了仪式感。

凭借其8英寸的超大屏幕，华为MateX2在智慧分屏的基础上升级为更全面的“智慧多窗”体验，预览浮窗、单应用多任务、拖拽分享、悬浮收纳设计让用户在操作时更加便捷高效，让你再多任务都能一屏搞定。

你可以通过预览浮窗，在不用关闭主任务的前提下通过浮窗快速直达某个应用，比如在邮件中打开附件，备忘录中打开网站链接，快速直达；你也可以在同时打开单个应用的多个任务，比如双开备忘录、WPS、讯飞语记等，方便进行文档等内容的对照，便捷高效。通过畅连消息，你只需要通过拖拽的方式即可进行文件等内容的快速分享，突破文件大小、数量及形式的限制，比如将刚刚浏览的大众点评餐厅或微博直接拖拽到与好友的畅连APP聊天界面，完成分享。

华为MateX2同时支持多个应用分屏和悬浮窗口，悬浮窗口大小不仅可根据用户喜好进行调整，也可以最小化为悬浮球，两者还能自由切换，让你无论是在移动办公、观影刷剧、社交分享、阅读购物等，均可实现一屏多用，事半功倍。

加速场景适配，引领折叠生态

华为一直致力于打造极致的折叠屏体验，2019年起携手软件绿色联盟建立首个折叠屏生态联盟，并推出了日趋完备的折叠开发框架和设计规范。截止目前，国内TOP200应用已实现100%大屏适配，TOP1000应用已实现95%大屏适配，阅读、视频、网购、游戏、社交、办公、出行、理财等多个场景下拥有更加极致的使用体验。

华为MateX2与懂车帝、安居客合作，实现3D全景看车、全景看房；与同花顺合作，带来更全面的股票信息显示，帮助用户更高效的进行理财投资；与咪咕视频、华为视频合作，一方面可以多视角观看运动比赛，另一方面还可同屏观看多路高清视频；与优酷合作，推出业界首个可缩放自由视角，在观看视频的过程中可用手指随意滑动屏幕，自由转换视角；与百度地图、高德地图合作，推出业界首个折叠大屏亚米级车道导航，更大视野、更高精度。

内外兼修的华为MateX2不但拥有出众的外观设计，内在也是面面俱到，搭载了旗舰级的影音实力、巅峰的性能、高速稳定的网络连接以及持久的续航，堪称新一代性能怪兽。

华为MateX2搭载的5nm制程工艺的麒麟9000芯片，是目前晶体管数最多、集成度最高和性能最全面的5GSoC，保持高性能的同时，又大幅降低功耗，还能让你体验震撼的超前速度。华为MateX2不仅全面支持各大运营商网络频段，还支持最佳双卡双待体验。

更重要的是，华为MateX2首创全局智能天线系统，能够动态的感知信号变化和折叠状态，自动调整最佳信号收发天线的状态，保证不管是折叠还是展开，横握还是竖握，信号都是最佳状态。

华为一直走在影像创新前沿，华为MateX2搭载超感知徕卡四摄，全时段全焦段，随时随地记录和分享每一刻精彩。5000万像素的超感知主摄，拥有全球首款将RYYB滤色阵列、四合一像素融合、全像素八核对焦技术集于一身的传感器，对焦精准、暗光明锐、清晰动人；长焦摄像头沿用潜望式光学变焦结构，可实现10倍光学变焦、20倍混合变焦和100倍数字变焦，远方景致一触即达；1600万像素超广角摄像头，不仅可以获得视角更真实的超广角摄影作品，也可以实现2.5cm超近距离的对焦，可远可近，分毫毕现。

因其独特的折叠设计，华为MateX2强大的超感知徕卡四摄可以化身前置摄像头，拥有超高像素、超大广角、超高动态的前摄，让你的自拍更加游刃有余。

在音质上，华为MateX2是你的掌上私人影院，搭载了超薄大振幅双扬声器，通过超轻碳纤维球顶，以及华为自研的Histen声场扩展算法，让低音深沉浑厚、高音清脆纯净，带来丰富细腻的音质体验。

得益于先进的工业设计，华为MateX2在机身内放入了4500mAh的大电池，同时采用55W华为超级快充，是目前充电最快的折叠屏手机，一杯咖啡的时间便可让你摆脱电量焦虑，轻松工作生活。

华为同时还为MateX2设计了集实用与美学于一体的创新配件，其中包装盒内置的皮革支架保护壳，在折叠和展开形态下，都可以作为手机支架使用。另有开合两用车载支架，考虑到了折叠屏展开导航等使用场景，在开合状态下，亦可在车内稳固支撑手机，满足了用户在车载场景下的折叠屏使用需求。

为了提供更好的服务，华为在全国拥有1万多家授权体验店，超过2000家授权服务中心，消费者满意度99%，连续六年在中国市场消费者满意度排名第一。虽然已经发布了新款折叠屏产品，但华为对于折叠屏老用户的关怀没有停滞。即日起，华为MateX和华为MateXs的老用户，可以在华为授权服务中心免费领取1个价值299元的全新折叠保护壳，为折叠屏手机提供更好的保护。

华为MateX2拥有釉白色、亮黑色、冰晶蓝、冰晶粉四种配色，将于2021年2月25日10:08正式开售，256GB版本售价17999元，512GB版本售价18999元。除此之外，华为还发布了FreeBuds4i无线耳机，售价499元，将于2021年3月8日开售。

发布会上，常务董事、华为消费者业务CEO余承东还公布了另一个“重磅消息”：今年4月份开始，华为旗舰手机可陆续升级HarmonyOS，华为MateX2将首批升级。

(责编：赵超、吕骞)