近日，农业银行主承销的全国首批“碳中和债券”——“雅砻江流域水电开发有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）”成功发行。

响应“3060”碳目标 落地首批碳中和债券

“碳中和债券”是银行间市场交易商协会落实中央碳达峰、碳中和绿色发展决策部署推出的重要创新产品，是继绿色ABN、绿色项目收益票据、蓝色债券、可持续发展债券之后，绿债体系的又一创新子品种。按照国内国际相关绿色标准和政策要求，相关主体发行“碳中和债”的募集资金可专项用于具有碳减排效益的绿色项目。

本次雅砻江水电的碳中和债券发行规模3亿元，期限3年，主体绿色等级为深绿（G-AAA），募集资金全部用于两河口水电项目建设，预计可减排二氧化碳 628.76万吨/年、二氧化硫2057吨/年、烟尘418吨/年、氮氧化合物2145吨/年，节能量337.04万吨标煤/年，工程水库可使旱生河谷植被向半湿润植被类型演化，环境改善效益显著。

积极践行绿色理念 大力发展绿色投行

作为绿色领域先行者，农业银行近年来在绿色投行领域陆续承销发行了绿色中票、绿色超短、绿色金融债、绿色永续、绿色扶贫债、碳中和债等一系列绿色融资工具，助力实体经济拓宽绿色融资渠道。截至目前，农业银行累计承销各类绿色债券35只，承销总金额超过1500亿元，先后获得2019年中债绿色债券指数样本券优秀承销机构、中债绿色债券指数样本券优秀投资机构、中国ESG金责奖责任投资最佳银行奖及2020年亚洲货币最佳绿色债券银行，在绿色债券和可持续发展领域积极践行社会责任，获得了市场认可。

紧抓创新产品升级 把握低碳转型机遇

农业银行将继续秉持新发展理念，持续关注清洁能源、清洁交通、绿色建筑等重点行业的低碳转型机遇，积极落实国家绿色战略，不断推动绿色金融的发展和创新，助力打好绿色低碳攻坚战，为美丽中国建设注入更多金融正能量。

(责编：赵超、吕骞)