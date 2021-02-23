国家能源集团一万吨级码头项目获批复
2021年02月23日17:02 | 来源：科技日报
小字号
原标题：国家能源集团一万吨级码头项目获批复
2月23日，记者从国家能源集团获悉，该集团江西九江电厂万吨煤码头干灰泊位改建项目获国家发展改革委、交通运输部联合会签批复，为推进企业高质量发展、助力长江经济带建设增添新动能。
图为改建前的九江电厂码头
该项目是江西省1949年以来除造船厂外首次批复的万吨级煤码头泊位项目。项目位于长江下游九江长江大桥水道右岸、九江长江大桥下游约1公里处，改建后将形成1个1万吨级散货泊位和1个5千吨级散货泊位，设计年通过能力572万吨。码头的建成将对打造江西“长江最美岸线”、推动九江地区经济高质量发展起到积极促进作用。
(责编：李源、初梓瑞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国资委：加大力度支持科技创新 坚持能给尽给、应给尽给
- 人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏在回答记者有关国有企业科技创新的相关提问时介绍，“十四五”时期国资委会对科技创新工作进一步加大政策支持力度，坚持能给尽给、应给尽给，对企业研发投入在经营业绩考核中全部视同利润加回，对于科技创新取得重大成果的企业给予更高的加分奖励，营造良好的创新环境。…
相关新闻
- 评论
- 关注