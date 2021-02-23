陆成宽

原标题：国家能源集团一万吨级码头项目获批复

2月23日，记者从国家能源集团获悉，该集团江西九江电厂万吨煤码头干灰泊位改建项目获国家发展改革委、交通运输部联合会签批复，为推进企业高质量发展、助力长江经济带建设增添新动能。

图为改建前的九江电厂码头

该项目是江西省1949年以来除造船厂外首次批复的万吨级煤码头泊位项目。项目位于长江下游九江长江大桥水道右岸、九江长江大桥下游约1公里处，改建后将形成1个1万吨级散货泊位和1个5千吨级散货泊位，设计年通过能力572万吨。码头的建成将对打造江西“长江最美岸线”、推动九江地区经济高质量发展起到积极促进作用。

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