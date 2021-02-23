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海尔健康空调节启动首日 全网销售额达9.2亿元

2021年02月23日17:06 | 来源：人民网
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2月22日，海尔智家举办“2021·自由呼吸 海尔健康空调节开年SHOW”主题营销活动，发布了包括除菌舱新品在内的5大系列空气方案。

除菌舱空调的热销，带动海尔健康空调节启动首日全网销额达9.2亿元。

在天猫，海尔健康空调节上线40分钟销售破亿。其中，中高端空调销售占比达30%；在苏宁，海尔空调销售破亿，中高端占比36%；在京东专卖店，海尔空调58分钟销售破亿。

3D除菌舱：空气除菌率高达99.9%，只吹干净风

疫情防控常态化背景下，人们的健康空气需求激增。根据《2020年中国健康家电白皮书》，有92%的消费者在选购家电时会特别关注“健康”功能，其中健康空调的关注度达到了74.9%。针对用户的空气除菌需求，海尔空调联合全球研发团队，推出3D除菌舱科技，实现了从空调健康到空气健康除菌的升级。

在众播中，海尔空调带来了一款搭载3D除菌舱科技的雷神者空调。通过自清洁冷膨胀除菌(水)，蒸发器、风扇风道等整个送风系统56℃持续30分钟高温除菌(火)，以及空气除菌(电)等方式进行三重除菌，1小时空气除菌率高达99.9%，实现只吹干净风。据悉，海尔除菌舱空调已经获得6项国际发明专利和121项国内发明专利。

一场健康视听盛宴：好空气看得见、玩得转

海尔健康空调节开年SHOW还带来了与传统直播不一样的玩法。这场众播将重点放在场景体验与用户交互上。

在众播中，抖音达人、网络大V都是健康空气的“用户”。他们分享了自己在生活中的空气痛点。在开年SHOW情景剧中，抖音达人、场景体验官赵厂长和青岛大姨张大霞有着类似的困惑：家里空调遥控器总是“失踪”、空调冷风直吹太难受……海尔雷神者空调能听懂多种方言，语音即可操控，同时应用智慧声源定位技术，实现风随声动。

伴随着达人们的才艺表演和游戏互动，海尔智家将5大系列空气方案通过情景剧、舞蹈秀、花式篮球、超级实验科普等炫酷、娱乐、健康的方式，带来一场健康视听盛宴。在开年SHOW上炫酷新奇的“洗空气”场景中，洗空气空调能洗去密闭玻璃房中漂浮的浓浓烟雾，洗出清新健康的空气。

除此之外，还有能吹出恒温新风的卡萨帝银河空调，能自由选择风感的Leader空调，实现零度变频的小超人空调以及带来森林空气品质的御家中央空调新品。

谁先抓住了用户需求，谁就掌握了市场主动权。这也是海尔空调2021开年实现份额和规模双突破的源动力。在中怡康最新公布的1月空调市场监测报告中，海尔空调月度同比增幅达到了75.28%。这一增幅是整个空调行业的1.6倍。

据悉，3月海尔健康空调节是海尔智家空气产业在疫情常态化的情况下，在3月份开展的海尔除菌舱空调普及行动。“1小时空气除菌率99.9%”的除菌舱科技，为中国消费者提供更洁净更健康的呼吸保障。

(责编：赵超、吕骞)

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