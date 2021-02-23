滴滴出行22日举行2021年度“安全生产责任书签署仪式”，正式明确各部门安全生产责任，并由滴滴出行全体经营管理人员逐一签署安全生产责任书，严格落实安全生产责任到人。

本次责任书签署仪式在滴滴出行CEO、集团安全委员会主任程维监督与见证下举行，滴滴网约车、花小猪、顺风车、快的新出租、青桔、代驾、货运、小桔车服、橙心优选以及自动驾驶等各个业务的负责人依次签署了安全生产责任书。

此次签署的安全生产责任书根据《中华人民共和国安全生产法》以及滴滴出行集团公司“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的管理要求制定。

上述安全生产责任书明确了各个业务负责人的安全生产责任，并作为安全管理和绩效考核的重要依据。滴滴安全部将对各部门安全绩效指标和各项安全工作的进展和完成情况进行监控，并协助集团安全委员会完成安全绩效考核。

若发生触碰安全红线指标的情况，相关业务当年安全绩效考核结果清零，业务负责人及事业线安全负责人当年安全绩效考核结果清零，并按公司相关事故奖惩制度进行追责。

此外，对于安全绩效未达标的部门，团队主要负责人、业务负责人及安全负责人将受到不同程度的处罚，包括警告处分、扣发全年奖金、取消评优以及晋升资格等；情节严重的，相关负责人将被免职开除。

滴滴出行CEO、集团安全委员会主任程维在安全责任书签署仪式上表示，从2018年在安全上摔过跤，到今天滴滴能不断发展并且持续拓展业务边界，最重要的基础就是各项安全投入和建设。业务多元化的背后是多元化的安全风险，在2019年all in 安全以及2020年安全与业务均衡发展的基础上，如今滴滴安全正从攻坚向体系建设转变。

“现在我内心越来越笃定，做安全不仅仅能助力企业做好业务，每个人、每个家庭都需要做好安全的规划和思考，做安全是可以终身受益的。”程维解释道。

除了安全生产责任书，各个业务的负责人还签署了滴滴出行安全承诺书，承诺以“安全是滴滴发展的基石，没有安全一切归0”为基础，通过努力开发新技术、践行行业领先的安全标准来不断追求“零伤害”的目标，对用户、员工和合作方的安全负责。

(责编：赵超、吕骞)