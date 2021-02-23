人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍民政事业改革发展情况。民政部副部长詹成付在回答记者有关非法社会组织的相关提问时指出，广大公众要有自醒意识，天下没有免费午餐，越是利益大的事情越要小心。公众可以通过“中国社会组织政务服务平台”和“中国社会组织动态”微信公众号，随时查询全国各地依法登记的社会组织名单，核查其合法身份。

发布会上，詹成付介绍，非法社会组织，是指没有经过登记，擅自以社会组织的名义开展活动的组织。许多非法社会组织会冠以全国性名称，比如“中国XX”“中华XX”“全国XX”等。骗钱敛财、扰乱经济社会秩序是其共同特征，非法社会组织不清理、不治理、不整顿就是对近90万个合法的社会组织权益的侵害。

詹成付表示，民政部对非法社会组织是零容忍态度。2018年，民政部会同公安部联合开展了为期9个月的集中整治打击整治非法社会组织专项行动，依法处置了非法社会组织1.4万余个。此后，打击非法社会组织的工作由集中整治转为常态化治理。今年公布的第一批涉嫌非法社会组织的名单，就是常态化治理工作的重要组成部分。“我们注意到，2021年公布第一批涉嫌非法社会组织名单后，社会各方面反响非常强烈，这说明这件事情办对了、办好了。在这里我们也感谢包括在座的各位媒体朋友，正是大家通过各自的努力，让越来越多群众认识到非法社会组织的害处，让非法社会组织成为人人喊打的‘过街老鼠’。”詹成付说。

詹成付指出，治理非法社会组织是一项系统工程，需要做多方面的工作。其中公布涉嫌非法社会组织的名单是最基础性的工作。一方面，公布涉嫌非法社会组织的名单是要提醒广大的社会公众跟他们打交道的时候要谨防上当受骗。另一方面也是期望和恳请社会各方面提供涉嫌非法社会组织活动的线索。

“合法登记的社会组织有固定场所、固定联络人员、固定电话，非法社会组织地点不固定，甚至打一枪换一个地方，我们仅仅依靠现有执法力量很难发现，所以我们公布涉嫌非法社会组织的名单，就是期望靠社会发现，靠社会来举报，我们将通过举报线索进行核查，固定证据，对查证属实、证据确凿的，将依法予以取缔。目前这项工作还在进行之中。”詹成付坦言。

如何识别非法社会组织？詹成付表示，首先广大公众要有自醒意识，天下没有免费午餐，越是利益大的事情越要小心。公众可以通过“中国社会组织政务服务平台”和“中国社会组织动态”微信公众号，随时查询全国各地依法登记的社会组织名单，核查其合法身份。当今社会组织信息化建设步伐很快，凡是名单中没有查询到的就一定要小心，可以认定其不是民政部门依法登记的社会组织。只有这样，才能免于上当受骗。

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