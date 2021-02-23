住建部公示2020年度棚户区改造拟激励城市名单 杭州等10城入选
2021年02月23日18:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）住房和城乡建设部今日对2020年度棚户区改造工作拟激励城市名单进行公示，浙江省杭州市等10个城市入选。公示时间为2021年2月24日至2月26日。
据悉，按照《国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》（国办发〔2018〕117号）要求，经组织专家对各省（区、市）上报的拟激励支持对象进行评选，确定2020年棚户区改造工作拟激励支持的城市名单如下：浙江省杭州市、安徽省亳州市、湖南省湘潭市、广西壮族自治区柳州市、广东省深圳市、河南省郑州市、内蒙古自治区乌海市、山东省青岛市、江苏省徐州市、四川省遂宁市。
(责编：孙红丽、高雷)
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