国企改革发展情况新闻发布会现场 图片来源：国新网

人民网北京2月23日电 （黄盛）“我们提出‘两利四率’目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。”今天，在国务院新闻办公室举行的国企改革发展情况新闻发布会上，国务院国有资产管理委员会主任郝鹏表示，“十四五”时期要做强做优做大国有资本和国有企业，国资国企改革要取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更成熟定型，市场化经营机制更灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更健全。

他说，在“十四五”时期，推动中央企业和全国国资系统监管企业在量的增长的同时更好实现质的提高，努力为实现经济社会发展提供重要支撑。

破局闯关 国企改革在重要领域取得决定性成果

近年来，央国企深化改革备受瞩目。2016年召开的全国国企党建会为国资国企改革举旗定向，“1+N”政策体系则为国企改革搭建了顶层设计，国企改革一直处于“进行时”。“十三五”期间，国有企业改革全面发力、破局闯关，在重点领域改革持续向前推进，解决了一批长期想解决而没有解决的问题。

郝鹏用“三个历史性突破”“五个实质性进展”“一个根本性加强”为“十三五”期间的央国企改革进行了总结。他表示，“三个历史性突破”是指全面完成公司制改制、首次实现了国有企业的功能分类、总体解决企业办社会和历史遗留问题，有力解决了长期以来政企不分、社企合一等问题，使国有企业更加公平地参与市场竞争；“五个实质性进展”是指建设中国特色现代企业制度取得了实质性进展、健全市场化经营机制取得了实质性进展、混合所有制改革取得了实质性进展、国有经济布局优化和结构调整取得了实质性进展、完善国有资产监管体制取得了实质性进展；“一个根本性加强”则是国有企业党的领导和党的建设得到根本性加强，为企业改革发展提供坚强保证。

“‘十三五’时期，国企改革在重要领域和关键环节取得的决定性成果，为‘十四五’阶段国有企业高质量发展提供了强大动力，也为国企改革向纵深推进奠定了基础。”他说。

动真碰硬 今年完成国企改革三年行动70%以上的任务

随着2020年《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》的审议通过，国企深入改革的任务书、时间表、路线图等细节进一步明确。“双百行动”“科改示范行动”等专项改革工程都在扎实向纵深推进，不断取得重大进展和突破。

特别是今年作为国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，如何以钉钉子精神抓好行动落实，成为重点之一。郝鹏表示，要把握好“一个抓手、四个切口”，紧盯三年行动方案提出的“三个明显成效”的目标，紧盯重点难点问题发力攻坚，力争今年年底实现国企三年攻坚任务的70%，推动国有企业改革三年行动取得决定性成效。

郝鹏表示，今年国企改革三年行动在完善治理、健全体制上进一步发力攻坚，使党的领导更加融入公司治理，使央国企公司治理更加完善；在优化布局、狠抓创新上进一步发力攻坚，紧紧围绕战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大在前瞻性战略性新兴产业等领域的布局力度，加大战略性重组和专业化整合，持续推动非主业、非优势“两非”和低效、无效资产“两资”的退出；在激发活力、提高效率上进一步发力攻坚，积极促进混合所有制企业转换经营机制，探索实施差异化管控，推动企业主体更具活力。

“国企改革三年行动是可衡量、可考核、可检验、要办事的，我们将更加注重系统集成、协同高效，更加注重基层创新、示范带动，倒排工期、挂图作战。”郝鹏说。

放管结合 在改革中完善国资监管体制

国资监管体制已经成为国家治理体系的一个重要组成部分。在国企改革的过程中，如何守护好、发展好国有资产备受关注。郝鹏表示，要在国资监管体制方面，坚持放活与管好相结合，进一步推动授权放权，深化国有资本投资公司和运营公司改革，推动加强事中事后监管和专业化监管，坚决防止国有资产流失。

据了解，“十三五”时期，国资委在完善国资监管体制方面做了大量工作，不断完善以管资本为主的国资监管体制。

郝鹏进一步解释说，一方面国资委持续深化政企分开、政资分开，更好地促进和保障国有企业成为独立的市场主体，巩固了国有资产出资人制度，厘清了出资人代表与监管企业的职责边界，维护好企业法人财产权和经营自主权；另一方面，国资委以管资本为主加强国有资产监管，切实防止国有资产流失、促进国有资产保值增值。加快推进国资监管职能转变，动态调整权力和责任清单，把监管重点放在管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来。同时，国资委还实施专业化、体系化、法治化监管，更好推动国有资本和国有企业做强做优做大。

“‘十四五’时期将深化国资国企改革，进一步聚焦管资本来提升国资监管效能，健全协同高效的监管监督机制，深入推进经营性国有资产集中统一监管，充分发挥好国资委专业化、体系化、法治化的监管优势。”他说。

(责编：赵超、高雷)