2021 MWC 上海期间，在由GSMA主办的5G演进峰会上，华为Fellow暨华为无线CTO童文博士做了主题为《5G需持续演进，共建全行业数字化的引擎》的演讲。童文表示，面对快速增长的个人用户5G联接需求，以及不断丰富的5G创新应用，5G需要持续演进，为全行业提供数字化的引擎。

5G产业加速发展，将驱动5G性能不断增强

移动通信技术十年一代，在每一个代际中，无线技术仍将持续发展演进。在过去一年中，5G产业发展速度远超以往所有制式，向世人展现了其蕴含的巨大价值。而个人体验的不断升级、物联场景的逐步丰富，又反过来对联接能力提出了更高的要求。“对无线联接需求的不断提高，是驱动无线技术持续演进的最根本动力。”会上童文博士说到。

因此，5G现有能力需不断增强。在eMBB场景，个人数据量消耗将快速增长，5G网络容量需要不断提升，满足用户的跨代体验；在mMTC场景，需要定义更多的终端类型，比如REDCAP等，支持多样化的海量物联需求；在URLLC场景，网络时延不断降低的同时，还需要提供有时延保障的联接服务，满足远程操控、PLC控制等高质量联接的需求。

5G能力维度需要扩展，打开全新市场空间

为了应对不断涌现的创新应用，5G定义的三大场景需要演进，以支撑更多样性的物联场景需求。因此，5G网络能力的维度需要进一步扩展，打开全新商业空间。

虚拟世界的沉浸式交互体验，需要5G能力再升级。5G AR/VR已带来了虚拟世界的基本体验，但随着XR终端设备越来越轻便，XR业务将逐步普及，用户能真正实现“天涯若比邻”和“身临其境”的沉浸式体验。一方面，5G平均接入速率需从当前4K的120Mbps，提升到未来16K的2Gbps。另一方面，交互时延要进一步降低，从目前20ms左右的时延进一步缩短到5ms，支撑与虚拟世界的实时交互。

上行为中心的网络，加速千行万业数字化升级。现在，越来越多的5G应用对上行速率提出了诉求。在个人领域，XR应用需将本地环境的高清视频图片，回传至云端进行计算渲染。在行业领域，远程操控和机器视觉均需要4K/8K高清视频实时回传，满足企业生产制造的需要。这将导致5G网络中的上行流量占比快速增长。为了满足未来上行流量占比40%以上的需求，5G网络上行能力需要提升10倍以上。

5G还需提供感知等新能力，更好支撑远程操控、车路协同、无人运输、智慧物流等创新行业应用，实现行业智能化。比如，通过将蜂窝网络应用于感知领域，使无线技术既能够提供通信，又能够提供感知；如果延展到室内场景，还可提供定位服务。

5.5G将成为全行业数字化的引擎，最大化千亿物联的商业价值

基于对无线产业长期的实践和展望，华为提出了5.5G愿景，牵引5G产业探索上行超宽带、实时宽带交互和通信融合感知等新场景，构建全行业数字化的引擎。

“任何产业的发展都是技术和商业共同促进，互相激发的过程。移动宽带产业已成为全球最大的无线连接产业，每年产业规模能达到万亿美元。”会上童文说到，“当前5G正在与全行业加速融合，将在未来撬动超十万亿美金的市场新空间”。由于之前碎片化的行业联接技术各自为政，只局限于单个或少数几个应用，无法形成规模效应，导致整个连接市场规模只有数十亿美元级。只有依靠规模化的移动产业，通过5G能力增强和维度扩展，从而实现千亿物联市场的商业价值。

“通过技术和应用的创新，未来十年5G演进拥有无限可能。”在发言的最后，童文呼吁到，“无线通信产业的成功，离不开标准的统一和产业链的协作。我们应该通过共同定义5G演进，促进产业协作，加速技术成熟，共建5G可持续发展的未来。”

(责编：赵超、吕骞)