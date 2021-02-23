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市场监管总局依法注销3家检验检测机构资质认定证书

2021年02月23日20:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布公告称，根据《中华人民共和国行政许可法》及《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)等相关规定，现对中国商业联合会食品质量监督检验测试中心(哈尔滨)、空军装备环境与可靠性试验中心、空军装备环境与可靠性试验中心等3家检验检测机构资质认定证书予以注销。

注销资质认定证书的检验检测机构名单。（图片来源于市场监管总局官方网站）

(责编：李楠桦、高雷)

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