2020年
来华直接投资同比增近四成
2021年02月24日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京2月23日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局近日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2020年，来华直接投资2130亿美元，同比增长37%，境外投资者看好中国经济长期发展潜力。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2020年，中国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。
货物贸易保持较高顺差。2020年，国际收支口径的货物贸易顺差为5338亿美元。服务贸易逆差收窄。2020年，服务贸易逆差1453亿美元，同比下降44%。直接投资延续较高顺差，证券投资双向交易活跃。2020年，直接投资顺差1034亿美元，同比增长78%。
王春英表示，总体来看，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，有利于中国国际收支保持基本平衡。
(责编：胡永秋、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国企改革再出发：围绕“两利四率”目标实现高质量发展
- 国企改革发展情况新闻发布会现场 图片来源：国新网 人民网北京2月23日电 （黄盛）“我们提出‘两利四率’目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。”今天，在国务院新闻办公室举行的国企改革发展情况新闻发布会上，国务院国有资产管理委员会主任郝鹏表示，“十四五”时期要做强做优做大国有资本和国有企业，国资国企改革要取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更成熟定型，市场化经营机制更灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更健全。…
相关新闻
- 评论
- 关注