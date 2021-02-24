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2020年

来华直接投资同比增近四成

2021年02月24日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月23日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局近日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2020年，来华直接投资2130亿美元，同比增长37%，境外投资者看好中国经济长期发展潜力。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2020年，中国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。

　　货物贸易保持较高顺差。2020年，国际收支口径的货物贸易顺差为5338亿美元。服务贸易逆差收窄。2020年，服务贸易逆差1453亿美元，同比下降44%。直接投资延续较高顺差，证券投资双向交易活跃。2020年，直接投资顺差1034亿美元，同比增长78%。

　　王春英表示，总体来看，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，有利于中国国际收支保持基本平衡。

(责编：胡永秋、牛镛)

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