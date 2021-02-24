人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

手机网络支付用户规模达8.53亿

一部手机走天下（网上中国）

本报记者 史志鹏
2021年02月24日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　徐 骏作（新华社发）

　　重庆市沙坪坝区的沃尔玛超市凤天路店，市民在使用自助收银设备。
　　孙凯芳摄（人民图片）

　　一位乘客正在用手机扫码支付乘车。
　　张 涛摄（人民图片）

　　中国互联网络信息中心近日发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国手机网络支付用户规模达8.53亿，占手机网民的86.5%。专家指出，在人们叫好移动支付带来便捷体验的同时，对其中潜在的不确定性风险和问题也应有所警惕。

　　　

　　很久没用现金了

　　“老板，结账！”“扫一下二维码！”这样的支付场景对人们来说早已司空见惯。移动支付的出现与发展，大大改变了人们的生活方式和消费习惯。

　　北京朝阳的张师傅开了家早餐店，每天天还没亮就起来准备早点。“现在几乎没人用现金付款，都是用微信或支付宝。”张师傅一边讲，一边用手指了指门口贴的二维码。

　　“以前忙的时候，给顾客找钱都嫌耽误工夫，而且干咱这行，一会儿拿饭，一会儿碰钱也不卫生，好在这些都不是问题了。”张师傅说。

　　在北京昌平工作的“90后”小陈告诉记者，他已经很长时间没用过现金了。“购物、出行、看病、充缴费、订票、外卖等，一部手机轻松搞定。”小陈说，有时候移动支付还有优惠，确实便利。令他印象最深的是，上学时大家AA制聚餐后常为凑零钱犯愁，如今只需打开微信发起群付款。

　　由线上到线下，移动支付应用场景日益丰富，该支付方式也成为人们日常主要支付方式。中国银联发布的《2020移动支付安全大调查报告》显示，98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式。

　　支付手段更新是技术的升级，更是经济社会发展的体现。专家表示，由移动支付衍生的多种服务性功能，将加速全方位智慧生活的到来。

　　系好支付安全带

　　在网上，不少网友曾晒出自己线上转账“手滑”的经历。由于一时疏忽，未仔细核对收款人信息，把钱误转至他人账户。待发现问题后，有些人通过与对方协商，挽回了损失，有些人却连收款人也联系不上。

　　专家表示，平台有责任帮助用户纠正失误、挽回损失。一方面，在交易验证、限额等方面进一步加强风险管控，尽到最大程度提示义务；另一方面，在尊重事实的前提下承担起居间调和与信息披露责任，促进纠纷解决。

　　随着指纹、人脸等生物识别技术的广泛应用，个人隐私泄露成为用户在使用移动支付过程中较担心的安全隐患。业内人士指出，如果这些信息和数据缺乏足够保护而被盗用，后果不堪设想。

　　近年来，与网站、APP、二维码等有关的支付安全事件频发，且类型多样。有些钓鱼网站诱导输入个人信息，部分软件在用户不知情的情况下开通免密支付，还有用户扫描来路不明的二维码或点开不可靠的链接而中招。

　　“移动支付领域需进一步理顺监管体系，充分发挥各监管部门作用，形成监管合力。”中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，应强化对移动支付黑色产业链的打击力度。

　　除了加强监管与完善技术外，网经社电子商务研究中心高级分析师莫岱青认为，消费者也应树立自我保护意识，培养安全消费习惯。比如，从官方站点和安全电子市场下载正版应用；安装专业安全软件查杀木马病毒；设置锁屏密码，以防手机丢失或被窃时他人可随意进入个人账户等。

　　等等还没跟上的老年人

　　当前，一些老年人开始紧跟时代潮流，“触电”移动支付。今年65岁的王大妈就是其中一位。“之前去买菜，必备零钱，可到了后来，家家菜摊摆上了二维码。我就让孩子教了教，很快就学会了！”王大妈说。

　　然而，现实中，并非所有老年人都如王大妈一样。调查显示，2020年中国移动支付用户中青年用户占比提高，中老年人占比有所下降，在支付领域存在“数字鸿沟”。

　　“采用哪种方式支付，消费者拥有自由选择权。”中国社科院支付清算研究中心特约研究员赵鹞表示，未来的发展方向，是多种支付手段并存。

　　国务院办公厅曾印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，明确要求任何单位和个人不得拒收现金。据此，央行发布公告，维护人民币法定货币地位，鼓励多元化支付方式和谐发展，随后依法对多家拒收现金单位及相关负责人作出经济处罚。

　　记者发现，一些老年人未使用移动支付的主要原因是不懂与不习惯。专家表示，普惠金融就是要充分考虑不同群体之间的差异，可以围绕老年人经常涉及的消费场景，推出操作更为简便的应用，并多渠道普及有关知识，让他们更充分更放心地享受金融服务。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
国企改革再出发：围绕“两利四率”目标实现高质量发展
　　国企改革发展情况新闻发布会现场 图片来源：国新网 人民网北京2月23日电 （黄盛）“我们提出‘两利四率’目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。”今天，在国务院新闻办公室举行的国企改革发展情况新闻发布会上，国务院国有资产管理委员会主任郝鹏表示，“十四五”时期要做强做优做大国有资本和国有企业，国资国企改革要取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更成熟定型，市场化经营机制更灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更健全。…
生态环境部：1月份168个重点城市空气质量菏泽垫底
　　人民网北京2月23日电（王仁宏）据生态环境部官网消息，生态环境部今日通报了全国环境空气质量状况。通报指出，2021年1月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为74.7%，同比上升5.2个百分点；PM2.5浓度为54微克/立方米，同比下降15.6%。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部