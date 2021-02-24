本报记者 史志鹏

徐 骏作（新华社发）

重庆市沙坪坝区的沃尔玛超市凤天路店，市民在使用自助收银设备。

孙凯芳摄（人民图片）

一位乘客正在用手机扫码支付乘车。

张 涛摄（人民图片）

中国互联网络信息中心近日发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国手机网络支付用户规模达8.53亿，占手机网民的86.5%。专家指出，在人们叫好移动支付带来便捷体验的同时，对其中潜在的不确定性风险和问题也应有所警惕。

很久没用现金了

“老板，结账！”“扫一下二维码！”这样的支付场景对人们来说早已司空见惯。移动支付的出现与发展，大大改变了人们的生活方式和消费习惯。

北京朝阳的张师傅开了家早餐店，每天天还没亮就起来准备早点。“现在几乎没人用现金付款，都是用微信或支付宝。”张师傅一边讲，一边用手指了指门口贴的二维码。

“以前忙的时候，给顾客找钱都嫌耽误工夫，而且干咱这行，一会儿拿饭，一会儿碰钱也不卫生，好在这些都不是问题了。”张师傅说。

在北京昌平工作的“90后”小陈告诉记者，他已经很长时间没用过现金了。“购物、出行、看病、充缴费、订票、外卖等，一部手机轻松搞定。”小陈说，有时候移动支付还有优惠，确实便利。令他印象最深的是，上学时大家AA制聚餐后常为凑零钱犯愁，如今只需打开微信发起群付款。

由线上到线下，移动支付应用场景日益丰富，该支付方式也成为人们日常主要支付方式。中国银联发布的《2020移动支付安全大调查报告》显示，98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式。

支付手段更新是技术的升级，更是经济社会发展的体现。专家表示，由移动支付衍生的多种服务性功能，将加速全方位智慧生活的到来。

系好支付安全带

在网上，不少网友曾晒出自己线上转账“手滑”的经历。由于一时疏忽，未仔细核对收款人信息，把钱误转至他人账户。待发现问题后，有些人通过与对方协商，挽回了损失，有些人却连收款人也联系不上。

专家表示，平台有责任帮助用户纠正失误、挽回损失。一方面，在交易验证、限额等方面进一步加强风险管控，尽到最大程度提示义务；另一方面，在尊重事实的前提下承担起居间调和与信息披露责任，促进纠纷解决。

随着指纹、人脸等生物识别技术的广泛应用，个人隐私泄露成为用户在使用移动支付过程中较担心的安全隐患。业内人士指出，如果这些信息和数据缺乏足够保护而被盗用，后果不堪设想。

近年来，与网站、APP、二维码等有关的支付安全事件频发，且类型多样。有些钓鱼网站诱导输入个人信息，部分软件在用户不知情的情况下开通免密支付，还有用户扫描来路不明的二维码或点开不可靠的链接而中招。

“移动支付领域需进一步理顺监管体系，充分发挥各监管部门作用，形成监管合力。”中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，应强化对移动支付黑色产业链的打击力度。

除了加强监管与完善技术外，网经社电子商务研究中心高级分析师莫岱青认为，消费者也应树立自我保护意识，培养安全消费习惯。比如，从官方站点和安全电子市场下载正版应用；安装专业安全软件查杀木马病毒；设置锁屏密码，以防手机丢失或被窃时他人可随意进入个人账户等。

等等还没跟上的老年人

当前，一些老年人开始紧跟时代潮流，“触电”移动支付。今年65岁的王大妈就是其中一位。“之前去买菜，必备零钱，可到了后来，家家菜摊摆上了二维码。我就让孩子教了教，很快就学会了！”王大妈说。

然而，现实中，并非所有老年人都如王大妈一样。调查显示，2020年中国移动支付用户中青年用户占比提高，中老年人占比有所下降，在支付领域存在“数字鸿沟”。

“采用哪种方式支付，消费者拥有自由选择权。”中国社科院支付清算研究中心特约研究员赵鹞表示，未来的发展方向，是多种支付手段并存。

国务院办公厅曾印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，明确要求任何单位和个人不得拒收现金。据此，央行发布公告，维护人民币法定货币地位，鼓励多元化支付方式和谐发展，随后依法对多家拒收现金单位及相关负责人作出经济处罚。

记者发现，一些老年人未使用移动支付的主要原因是不懂与不习惯。专家表示，普惠金融就是要充分考虑不同群体之间的差异，可以围绕老年人经常涉及的消费场景，推出操作更为简便的应用，并多渠道普及有关知识，让他们更充分更放心地享受金融服务。

(责编：胡永秋、牛镛)