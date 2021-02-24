本报记者 王 洲

2020年10月，工业和信息化部公布第五批绿色制造名单，南京溧水经济开发区与其他52家园区共享“绿色工业园区”称号。据了解，该园区已实现重点企业全面实施清洁生产审核，绿色发展水平居江苏91家省级开发区第四位，打造产业与生态融合发展示范园区成果初显。

“绿水青山就是金山银山，绿色发展是我们谋求高质量发展的必然要求。”南京溧水区委常委、开发区党工委书记夏云说，“近年来，我们以系统思维谋求高质量发展，精心选商引资，挖掘本地潜能，全力引才聚才。”

选商引资，优化环境

立足打造绿色制造体系，溧水开发区在招商引资和项目布局过程中，结合当地发展实际，严格执行环境准入制度，大力发展新材料、新能源、临空经济等新兴产业，实现绿色低碳发展。

早在2013年，溧水就将新能源汽车产业作为全区第一产业予以培育。2019年3月，总投资135亿元的欣旺达动力电池项目签约落户溧水开发区。“当年签约、当年开工、当年投产，二期项目目前已经进入试生产阶段。”南京欣旺达新能源项目总经理向松岭说，“项目进程超出我们的预期，溧水营商环境确实好。”

2020年12月，苏宁易购、空港文化等企业集中签约入驻位于溧水开发区空港核心区的南京大通关基地。自当年5月8日运营以来，该基地有效扩容禄口机场航空货运功能，大幅提升通关效率，吸引多家保税物流、跨境电商、直播电商企业进驻运营。

园区在做好服务的同时，还围绕主导产业，建立高新技术企业后备培育库，举办专家培训会“一对一”为企业申报高企提供技术咨询、成果转化、知识产权管理等全链条服务。2020年，园区成功支持55家企业通过高企认定、29家企业入选省市高企培育库，目前拥有高企172家。

“我们招商是在挑选企业，企业落户其实也是在挑选我们，必须要把营商环境维护好。”夏云说。

腾笼换鸟，挖掘潜力

随着优质项目不断落地，园区内3000亩规划工业用地已不能满足发展需要。“如何把土地存量做成发展增量就成了我们转型升级的关键。”溧水开发区经发局副局长张琦说。2020年7月，溧水开发区选定部分区域进行改造试点，按照“一次规划、分期开发”原则，探索低效用地再开发落地路径。

不搞大拆大建、充分兼顾企业诉求和区域产业定位、合理评估基础设施拆除与留存价值……改造启动之初，园区就定下“精细化”的基调。据介绍，园区将改造区规划为安置区、改造提升区、新建区等，按照区域重塑产业布局。安置区主要吸纳现有的智能制造产业，改造区主要结合现有基建进行立面出新，新建区则聚焦电子信息和智能装备领域的招商情况定制化建设厂房，实现腾笼换鸟。

“目前改造正在稳步进行。项目完成后，园区容积率将显著提升。我们用精细化改造把既有土地资源潜力挖掘出来，就是要充分释放发展动能。”张琦说。

安居乐业，人才聚集

自然条件优越，又地处宁杭生态经济带重要区位，集聚浙苏两省生态经济产业资源要素、宁杭两市创新创业优质资源，溧水经济发展的后发优势逐步显现。

高质量发展需要高水平人才。依托南京科教资源优势，溧水引才禀赋得天独厚。如何让更多人才不仅愿意到溧水来，还能在溧水扎下根，这是当地谋求高质量发展的必答题。

溧水开发区积极吸引企业总部落户，拉动配套产业发展，带动人才聚集。作为园区汽车产业核心零部件生产企业之一，康迈（南京）机械有限公司早在2010年就落户园区，目前已发展成一家拥有员工150余人、轮毂等产品年销售额达10亿元的高度集约化企业。“这边营商环境好，产业结构配置好，政府为我们提供了一个把企业做大的舞台。”公司项目部经理高世强2017年来到溧水开发区工作，目前已在当地安家。

“不光要有产业，安居才能乐业，生活便捷才会有人群聚集。我们在生活配套服务上下足功夫。”溧水开发区招商局局长陈玉铭说。教育上引入优质资源，医疗上落地重大项目，商业上引进国内知名商业综合体……“刚来的时候这边还是比较落后的，这两年大企业越来越多，配套设施越来越完善，地铁也建起来了。我们的心也就留下来了。”高世强说。

“如何更好把自然优势和区位优势打造成‘宜居宜业’的品牌优势，进而用这块招牌更多引才留才，我们要继续答好这道谋求高质量发展必答题。”陈玉铭说。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 11 版）

(责编：胡永秋、牛镛)