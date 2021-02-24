长征五号B遥二运载火箭运抵文昌
2021年02月24日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月23日电 （余建斌、肖建军）据中国载人航天工程办公室消息，执行中国空间站天和核心舱发射任务的长征五号B遥二运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于2021年2月22日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号B遥二运载火箭将与先期已运抵的天和核心舱一起按计划开展发射场区总装和测试工作。目前，发射场设施设备状态良好，工程各大系统正在有序开展各项任务准备。
《 人民日报 》（ 2021年02月24日 14 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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