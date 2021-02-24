本报天津2月23日电 （记者靳博）记者日前从天津市水务局获悉：随着华北地区地下水超采综合治理工作有序推进，天津市多举措严控地下水开采。2020年，天津市关停机井4303眼，深层地下水开采量降至0.65亿立方米，超额完成国家确定的2020年开采量控制在2.11亿立方米以内的目标任务。

天津是重度资源型缺水城市，地下水曾是最为可靠的供水水源之一。天津市大力推进农业节水，加快工业节水减排，加强城镇节水降损，强化地下水禁采限采管理。2020年第二季度和第三季度，天津市超采区地下水水位较2019年同期上升2.07米和1.85米。随着地下水保护力度不断加大，地下水超采势头得到有效遏制，开采量持续下降。根据《天津市地下水超采综合治理实施计划》，到2022年，除应急情况外，天津地下水超采区将基本实现深层地下水“零”开采。

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《 人民日报 》（ 2021年02月24日 15 版）

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