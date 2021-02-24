张耀西 石志桥

“‘退圩还湖’后，我们一家人告别以船为家的生活。去年搬进新房子，居住环境和以前相比真是天壤之别！”洪泽湖北岸，江苏省宿迁市泗阳县卢集镇居民马广兵满面笑容。他刚和家人在新居里度过了搬家后的第一个春节，家里的大红灯笼鲜艳夺目。

马广兵原本是渔民，当地实施“退圩还湖”生态治理工程后，他退掉洪泽湖40亩围网水面，把3条渔船和渔网聚拢到港湾集中销毁，告别“靠水吃水”的日子。马广兵用政府补贴和自家积攒的钱，在镇上买了套180平方米的房子，在家门口找到就业岗位， 进了镇上的一家新材料公司上班，每月有三四千元工资。

离马广兵新家8公里左右，就是烟波浩渺的洪泽湖。洪泽湖是我国第四大淡水湖，也是泗阳人的母亲湖。由于监管不力、片面强调发展生产等因素，上个世纪洪泽湖湖区被大面积圈圩养殖和开垦种植，湖泊的调蓄、行洪、生态、供水等功能受到影响。

近年来，泗阳县完善生态环境保护修复机制，开展“退圩还湖”生态治理工程。根据相关批复，泗阳县洪泽湖保护面积347平方公里、蓄水保护面积210平方公里的湖区内，共需清退圩区37.64平方公里，恢复自由水面31.7平方公里，工程总投资约7.6亿元。在财力比较困难的情况下，泗阳县千方百计挤出资金推进“退圩还湖”。

“退圩还湖”工程2018年初启动时，保障养殖户及种植户利益、渔民住房及转岗就业等难题扑面而来。“县里尊重历史、尊重事实，按照确权土地、有证塘口、无证塘口、国有滩涂种植等类别，确定了科学的补偿标准。”泗阳县水利局局长仓义晶说，“县里还制定了专业渔民安置政策，保障专业渔民上岸后居住条件、生活水平能得到较大提升。全县150户专业渔民全部选择上岸。”

洪泽湖“退圩还湖”战线长、标准高、难度大。在“退圩还湖”工程二标段，工程负责人、县水务集团副总经理岳宇介绍：“刚进场施工时，洪泽湖到处都是圈圩围网，看不到湖在哪儿、岸在哪儿。这些圩坝都有两三米高，圩坝围网望不到边。施工人员严格按照江苏省水利厅批复的方案施工，监理单位、第三方检测单位严格进行坐标、高程和湖岸线等质量控制。”

为解决拆圩、清淤土方堆放问题，泗阳县科学规划了17个排泥场，既解决了弃土堆放难题，又为洪泽湖岸线未来经济社会发展预留了空间。泗阳注重长效治理，根据工程实施方案，在深水区、近岸浅水区模仿洪泽湖的自然生态，人工栽种芦苇、荷花，放养鱼苗，逐步恢复洪泽湖生态湿地功能。

泗阳“退圩还湖”后，产生了防洪、调蓄、生态、经济四方面效益。恢复防洪库容2200万立方米，恢复供水调蓄库容约6000万立方米，增强了湖泊调蓄、行洪、供水能力，湖泊水质稳定为三类水，成了饮用水水源地。洪泽湖生物多样性增加，鱼、鸟种群数量上升到200多个。

“退圩还湖”、治理生态，不仅改变了渔民的生活，而且还了洪泽湖一汪清水，让人与自然更加和谐。如今的洪泽湖，碧波荡漾，白云舒卷，水鸟翱翔，昔日一眼望不到头的围坝围网，被旖旎迷人的风景取代。在成子湖旅游度假区，游人们或在观景，或在漫步，或在垂钓，尽情地享受着生态环境改善带来的福祉。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 19 版）

(责编：胡永秋、牛镛)