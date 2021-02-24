本报记者 王 珂 常 钦 谷业凯

青山环抱、溪水潺潺，云南腾冲市清水乡司莫拉佤族村迎来清晨第一缕阳光，脱贫户李发顺一家也忙起来，烧火、蒸米，为做大米粑粑做准备。近年来，司莫拉佤族村发展文旅产业，成了全国乡村旅游重点村，2020年接待游客突破21万人次。游客不断、生意红火，李发顺一天能卖300多个大米粑粑。

党的十八大以来，我国文化和旅游扶贫工作深入开展，推动文旅产业发挥更大的惠民、富民作用。“十三五”期间，我国累计投入旅游发展基金63.64亿元，“三区”人才支持计划累计选派文化工作者13.2万多名，把文化资源、自然资源转化为文旅产业，助力贫困群众就业增收，推动贫困地区经济社会发展。

农旅融合加速跑，乡亲们生活比蜜甜

这几天，湖南湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村村民龙金彪忙着打扫蜂箱、整理仓库。十八洞村成立了农旅农民专业合作社，返乡创业的龙金彪担任理事会成员，把乡村旅游搞得红红火火，“农旅融合加速跑，乡亲们生活比蜜甜！”

贫困地区多是生态资源富集区。近年来，文化和旅游领域扶贫工作立足资源优势，坚持扶智、扶志与扶贫相结合，激发贫困群众内生动力，做大做活文旅产业，得到帮扶群众和社会各界的认可。

乡村旅游发展更热，绿水青山成了金山银山。

巴山大峡谷景区位于四川达州市宣汉县东北部，通过对景区实行综合开发，当地走出了一条贫困山区依托文化旅游业脱贫奔小康的新路子，带动片区102个贫困村、9.1万贫困人口脱贫，辐射带动包括重庆、陕西周边25个乡镇、50多万人增收致富。

文化和旅游部相关负责人表示，文化和旅游部会同相关部门安排中央预算内投资65亿元，支持656个“三区三州”的旅游基础设施项目，协调金融机构投放贷款近700亿元，持续改善乡村旅游发展环境，推动贫困地区旅游业发展。

红色旅游品牌更响，文化魅力变成发展活力。

在河南新县郭家河乡湾店村79岁的张爱华家，几个小学生围坐在火炉旁，听老人讲述红色故事。新县全力擦亮红色旅游品牌，全县旅游从业人员达5万人，发展农家乐700余家，32个旅游扶贫重点村3314户通过发展旅游实现稳定脱贫。

数据显示，“十三五”期间，相关部门累计安排中央预算内投资26.8亿元，支持红色旅游景区建设。国家发展改革委会同文化和旅游部组织遴选了60个全国红色旅游发展典型案例，通过宣传推介提升了红色旅游景区的知名度和影响力。

文旅扶贫模式更多，增收致富之路越走越宽。

江苏徐州市马庄村以3A级景区创建为主线，向“文创、旅游、都市城郊农业”三大产业集中发力，建设马庄文化大集、马壮壮陌上田园综合体等18项重点工程和项目，形成了乡村旅游产业综合体。

近年来，我国旅游扶贫政策体系日益完善，扶贫模式不断丰富，各地融合农区、园区和景区，融合生产生态生活，有效实现资源变资产、资金变股金、村民变股东，越来越多的脱贫群众分享旅游发展红利，实现增收致富。

注重人才培训，增强发展后劲

新庄村是山西娄烦县静游镇一个偏远乡村，一条6米宽的乡道将村庄与外界联通。山区村如何脱贫？新庄村引入产业扶贫项目和人才，让有机农业、教育文创、乡村旅游3个产业相互促进、彼此融合，成为脱贫致富的新门路。

培育文旅人才，为贫困地区文旅产业增添动力。

近年来，文化和旅游部持续实施“三区”人才支持计划，开展“订单式”人才支援工作、实施乡村文化和旅游能人项目，组织面向贫困地区培训班700多期，有力激发了贫困地区的内生动力。

在四川西昌市安哈镇长板桥村，村民马有色积极报名参加政府组织的特色手艺培训班，学成回来后组织全村妇女进行技能培训，教她们彝绣、草编、竹编等手艺，并将手工艺品销售给游客，每年实现产值达50多万元。

在湖南湘西土家族苗族自治州的偏远山村，得益于培训帮扶，民族传统工艺正焕发新活力。当地组织湘西竹编、土家族织锦技艺等非遗项目传承人参加江南大学等举办的研修研培。学员罗维英参加两期研培后创立了农民专业合作社，带动全村132人从事苗绣加工，年创收58万元。

发掘文旅产业价值内涵，为脱贫产业延伸价值链。

在内蒙古科尔沁右翼中旗，蒙古族刺绣产业带头人白晶莹联合多名蒙古族刺绣民间艺人，为当地农牧民妇女进行技能培训，培训结束后，5000余名学员能够接收订单。

“很多偏远农村的手艺人有精湛的手艺，但产品无法与市场接轨，必须和更多力量合作开展研发设计。”依文集团董事长夏华说，公司在云南、内蒙古、贵州、宁夏等地的贫困山村开展标准化培训，将传统手工艺产品化、时尚化、国际化，带动1.3万名当地群众脱贫增收。

调动各方力量，形成发展合力

巴马瑶族自治县位于广西西北部。近年来，当地调动各方力量，探索出一条文旅扶贫的新路：打造“书香巴马”，吸引更多游客；连续举办3届中国—东盟传统医药健康旅游国际论坛，吸引众多企业到巴马投资兴业；与深圳共建“深圳巴马大健康合作特别试验区”，一批养生基地和旅游新业态项目陆续进驻。

近年来，文化和旅游部充分调动各方力量参与扶贫，各级各地方广大社会团体、旅游企业通过对口帮扶、消费助力、文旅带动等多种形式，积极支持定点扶贫县的发展，形成了强大的扶贫合力。

精准扶贫，对口帮扶发挥更大作用。在西藏拉萨市达东村，由当地城投公司、旅游文化企业和达东村委会三方共同建设运营的村容村貌整治暨扶贫综合（旅游）开发项目，对村里的水系湖泊、庄园遗址等进行修复，还打造了富有特色的房车营地、千亩桃林等，引来更多游客。

输血造血，金融资金成为重要帮手。湖南溆浦县葛竹坪镇山背村的步要妹是国家级非遗花瑶挑花的传承人，丈夫残疾，公公、婆婆重病在家，前些年全家被识别为建档立卡贫困户。中国工商银行湖南怀化分行向步要妹发放了扶贫小额贷款5万元，用于发展花瑶挑花产业。如今，步要妹一个人年收入就达4万余元。近年来，工行湖南怀化分行创新公司贷款与个人扶贫小额贷款联动模式，成功发放公司贷款1.35亿元、扶贫小额贷款1177万元。

融合业态，消费扶贫助力特产销售。内蒙古阿尔山市建立了乡乡消费扶贫平台，将本地贫困群众生产的优质特色农产品、民族手工艺品、休闲绿色农业等产品推广销售出去。产品不仅进入到多地的体验店，还实现线上线下同步销售，累计完成销售额2300余万元。

多方发力，社会力量参与补齐文化短板。文化和旅游部组织艺术家将多样艺术品种送到基层扶贫一线，补齐公共文化服务短板，丰富贫困地区群众的文化生活。

文化和旅游部有关负责人表示，下一步将继续发挥文旅优势，让更多老百姓实实在在分享到文旅发展红利，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 04 版）

(责编：李源、初梓瑞)