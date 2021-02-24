本报记者 刘 峰

春节假期刚过，宁夏银川永宁县闽宁镇原隆村的闽宁禾美电商扶贫车间恢复了往日的繁忙，“巧媳妇”团队的女工们忙着直播推介、包装货品、打印订单，枸杞、红酒等宁夏特产从这里源源不断发往全国各地。

“刚来的时候字都不识几个，车间负责人和镇上的扶贫干部从电脑开关机、复制粘贴文字开始教我们。”原隆村村民摆西彦2019年来到禾美电商扶贫车间，凭着勤奋好学成长为车间采购部长，月收入近3000元，人也越来越自信。

摆西彦生活的变化是闽宁镇移民的一个缩影。经过20多年不懈奋斗，最初8000多人的闽宁村发展成6.6万人的移民示范镇，移民年人均可支配收入由搬迁之初的500元跃升到2020年的14961元，闽宁镇6个行政村2020年村集体经济收入超过600万元。昔日的“干沙滩”，变成了绿树成荫、良田万顷、经济繁荣、百姓富裕的“金沙滩”。

东西协作助脱贫

闽宁镇因移民而建，因扶贫而兴。

1997年4月，时任福建省委副书记习近平同志到宁夏调研东西协作对口帮扶工作，被西海固的贫困所震撼，做出了影响深远的战略决策——将西海固不宜生存地区的贫困群众吊庄搬迁到银川河套平原待开发的地区，建设新家园，并亲自命名为“闽宁村”。

这一年，贺兰山脚下这片荒芜的土地，被赋予新的名字、新的生命力。6万多名西海固群众陆续告别家乡，迁到这片陌生的戈壁滩。

“刚开工建设那会儿，这里真的是‘天上不飞鸟，地上不长草，风吹沙砾满地跑’。”闽宁镇福宁村原党支部书记谢兴昌说，“刚到移民点，房子没盖好，就在地上搭帐篷睡；没有路，只有人行走踩出的道；没有水，要自己去外面拉水吃；没有电，只能点煤油灯。我们一起建房子、平土地，引黄河水，通水通电，慢慢扎下了根。”

在闽宁对口扶贫协作强力推动下，福建省把闽宁镇的事当作自己的事，累计援助资金近3亿元，援建了闽宁中学、闽宁角美小学，先后有38名优秀干部、教师和专家到闽宁镇挂职支教支农；每年安排上百名镇、村两级优秀干部、致富带头人到福建各地考察学习。

在抖音“李镇长赞闽宁”直播平台上，福建省第十一批援宁工作队队员、闽宁镇挂职副镇长李辉钦每晚8点准时与粉丝见面，枸杞、红枣、金丝菊，各种农产品优惠活动每天不重样。“打造一个属于闽宁镇的电商平台，是我来宁夏后最想做的事情。”李辉钦说。

协作扶贫这颗“金种子”，在这片土地上生根发芽，助力闽宁镇从荒凉的戈壁滩嬗变为富庶美丽的全国特色小镇。“20多年的不懈努力，闽宁镇实现了全面脱贫。”宁夏回族自治区党委常委、银川市委书记张柱说，截至2020年底，闽宁镇6个村全部脱贫出列，累计脱贫退出建档立卡户1633户7046人。

产业引擎促致富

移民搬迁之初，闽宁镇主要围绕解决温饱问题，发展以传统种养业为主的小农生产，基本保障贫困群众的吃饭问题。开展闽宁对口扶贫协作后，福建以产业协作为基础，动员更多的企业到宁夏，建设了一些联合体共同体。

“1999年，福建来了一批专家、技术员教村民们种植蘑菇。政府给种植蘑菇的村户发放贷款，让大家放心跟着专家走。当时，我自己也建了两个蘑菇大棚，专家手把手地教。”谢兴昌说。

2017年，借助“福建院士专家宁夏行”活动，闽宁镇双孢菇工厂化栽培项目在闽宁扶贫产业园落地。“我从西吉县移民到闽宁镇木兰村，种过地、打过零工，2018年在这里学到了育菌技术，还当上了小组长，每个月能赚6000元。”车间里正忙着上料的班组负责人马勇说。目前双孢菇工厂已吸纳劳动力65人，人均收入4000元左右。

目前，已有13家福建企业、商户落户闽宁镇，投资22.8亿元，带动当地3500人就业。福建在宁夏企业达5700多家，年上缴税收超10亿元，安置当地劳动力就业10万多人。

“在闽宁对口帮扶下，闽宁镇立足自然禀赋，形成了以酿酒葡萄、设施园艺、肉牛养殖为主的产业格局，有效破解了贫困群众增收致富问题。”张柱说。

“从给钱给物，到授人以渔，激发贫困群众发展的内生动力，不变的是初心，改变的是观念，创新的是机制。”闽宁镇党委副书记赵超说，截至2020年底，闽宁镇注册各类农产品商标48个，培育宁夏著名商标4个、自治区农业产业化龙头企业6家，全年特色农产品消费扶贫额达6.8亿元。

同心共建新家园

“优势互补，互惠互利，长期协作，共同发展”，20多年来，福建、宁夏两省区干部群众始终遵循当年闽宁双方确立的对口帮扶16个字原则，一任接着一任干，一棒接着一棒跑，引企业、育产业、惠民生。

2012年迁至闽宁镇的海国宝一家，在院子里种上了多种观赏花卉。“过去人都养不活，哪还顾得上养花。”海国宝感叹，“现在日子好了，咱也要讲究生活质量。”

在福建援助下，闽宁镇实现了村村有小学、有卫生室、有文化活动中心、有民生服务大厅。“我们全面实行了棚户区改造，推进改水、改厕、改厨工程，让移民群众家家用上了太阳能，80%的农户用上了水冲式厕所。”赵超说。

“十三五”期间，闽宁镇新增绿化面积11270亩，绿化覆盖率达35%，生活污水处理率达85%，生活垃圾无害化处理率达90%；率先在宁夏实现了村村通宽带、通硬化路、通自来水，建成了镇内“四纵五横”、外连省道高速的交通网络，开通了直达首府银川市区和移民迁出区（市）县的公交线路。

“为了铭记山海携手的深厚情谊，闽宁镇还规划建设了具有闽南古厝风格的镇中心广场、闽南风情商业街等一批标志性建筑，让移民群众和福建客商、援宁工作人员都能看得见山水，记得住乡愁。”李辉钦说。

在闽宁镇示范带动下，宁夏涌现出110个闽宁协作示范村、78个闽宁协作移民新村、320个易地搬迁安置区，累计接收西海固地区易地搬迁移民100多万人，实现搬得出、稳得住、致得富。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 04 版）

(责编：李源、初梓瑞)