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脱贫奇迹彰显政治优势（评论员观察）

——兑现向全国人民作出的庄严承诺②

李  拯
2021年02月24日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国的减贫奇迹，引发了全世界的广泛关注。许多国际观察家都在解读中国的“脱贫密码”。习近平总书记的一段话给出了答案：“我们在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势”。

　　贫有百样，困有千种。各地自然禀赋、经济基础、发展阶段不同，贫困的源头和特征各异，要解决超大规模国家的贫困问题，难度可想而知，甚至曾被一些人称为“不可能完成的任务”。然而，这些年来，人们看到各种要素向农村贫困地区汇集，一批批党员干部扎根贫困地区，一个上下联动、左右衔接的扶贫工作系统有序运转，贫中之贫、困中之困的堡垒逐一被攻破……是什么力量推动我们知难攻难、知重负重？是什么力量在确保不获全胜、决不收兵？这个力量，就是中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。

　　政治优势，来自党的集中统一领导。世界上从来没有哪个政党，像中国共产党这样把脱贫攻坚作为优先政策目标，并且集中全党全国力量持之以恒投入其中，在接续奋斗中，创造脱贫攻坚的历史伟业。从脱贫攻坚战打响，到攻克贫困堡垒，人们总是喜欢用战役来形容脱贫攻坚，党中央是坐镇中军帐的“帅”，车马炮各展其长，一盘棋大局分明，形成万众一心、无坚不摧的强大合力。五级书记抓扶贫，党员干部冲在最前、守到最后，一面面党旗在脱贫一线高高飘扬，成为“中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”的生动诠释。

　　政治优势，来自中国特色社会主义集中力量办大事的制度优势。“积力之所举，则无不胜也。”在曾经深度贫困的四川凉山，一支支工作队扎进贫困山村；在贵州大石山区，当地土特产飞向全国；在曾经贫瘠的宁夏西海固，一个个东西扶贫协作项目带来新活力……从东北林海到西南边陲，从沿海发达地区到深度贫困地区，优质项目在贫困地区落地，帮扶平台与贫困群众对接。党政机关、企事业单位、社会组织都积极投身到脱贫攻坚行动中，真正做到了全民动员、全民参与，画出了脱贫攻坚的最大同心圆。

　　政治优势，来自中国特色脱贫攻坚制度体系。从实行“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制，到建立各负其责、各司其职的责任体系，精准识别、精准脱贫的工作体系，上下联动、统一协调的政策体系，保障资金、强化人力的投入体系，因地制宜、因村因户因人施策的帮扶体系，广泛参与、合力攻坚的社会动员体系，多渠道全方位的监督体系和最严格的考核评估体系……党的十八大以来，政府、市场、社会协同参与的大扶贫格局逐步形成。正是这些具体的制度安排，形成了中国特色脱贫攻坚制度体系，确保脱贫攻坚始终在制度的轨道上砥砺前行。

　　2020年以来，即便遭遇新冠肺炎疫情冲击，中国仍然能够克服各种风险挑战，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，充分证明政治优势的重要作用。把中国特色社会主义制度的显著优势发挥好，我们一定能在脱贫攻坚战全面胜利之后，继续走好乡村振兴之路，在中华民族伟大复兴的浩荡征程中，书写新的辉煌篇章。

　　《 人民日报 》（ 2021年02月24日 07 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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