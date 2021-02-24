解读人：中央一号文件起草组成员 采访人：本报记者 顾仲阳 王 浩

实施乡村建设行动是党的十九届五中全会作出的重大部署，是推进农业农村现代化的重要抓手。习近平总书记强调，要实施乡村建设行动，继续把公共基础设施建设的重点放在农村，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。

未来的乡村什么样？如何把乡村建设好？应该遵循哪些原则？围绕社会关切问题，今年中央一号文件对乡村建设行动作出全面部署，提出大力实施乡村建设行动。接下来，各地各部门要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，始终把握为农民而建的建设方向，加快制定实施方案，突出重点、强化举措，抓紧干起来，力争用几年时间，让乡村面貌有一个显著变化。

加快推进村庄规划工作，保留乡村特色风貌，不搞大拆大建

建设乡村，规划先行。乡村振兴战略实施以来，不少地方立足实际，科学制定规划，打造美丽乡村。但与此同时，一些地方过去由于缺少村庄规划的指引，村庄无序建设，有新房没新村、有新村没新貌。因此，大力实施乡村建设行动，要坚持绘好蓝图搞建设。中央一号文件提出，加快推进村庄规划工作，并明确要求2021年基本完成县级国土空间规划编制，明确村庄布局分类。

乡村点多面广，自然条件千差万别，发展水平各不相同，如何科学编制规划？各地各部门应根据乡村发展演变趋势，合理确定村庄分类，因村施策，精准编制。中央一号文件提出，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。对暂时没有编制规划的村庄，并不是就不搞建设，中央一号文件作出明确要求，严格按照县乡两级国土空间规划中确定的用途管制和建设管理要求进行建设。

推进村庄规划工作，要为农民群众打造更舒适、安全的居住环境。中央一号文件对农房质量作出要求，提出健全农房建设质量安全法律法规和监管体制，3年内完成安全隐患排查整治。继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造。加强村庄风貌引导，保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇。

村庄规划要注意哪些问题？中央一号文件提出，编制村庄规划要立足现有基础，保留乡村特色风貌，不搞大拆大建。各地各部门要尊重乡村现状，不搞千村一面，注重保留乡土味道，让乡村“望得见山、看得见水、留得住乡愁”。乡村建设是为农民而建，规划一定要尊重农民意愿，要因地制宜、稳扎稳打，不刮风搞运动。各地各部门要严格规范村庄撤并，不得违背农民意愿、强迫农民上楼，把好事办好、把实事办实。

加强乡村公共基础设施建设，提升农村基本公共服务水平

缩小城乡基础设施和公共服务差距，是农民迫切期待。党中央、国务院出台了一系列政策措施，加快推进村庄基础设施建设和公共服务改善，取得了显著成效。具备条件的建制村全部通硬化路，农村自来水普及率达到83%，全国行政村通光纤、通4G网络比例均超过98%，广大农民看病、上学等基本公共服务更有保障。

但是也应看到，与农民的需求相比，农村地区基础设施和公共服务历史欠账多、城乡差距依然明显。为了让农民享受到和城市大体相当的基础设施和公共服务，中央一号文件提出，要加强乡村公共基础设施建设、实施农村人居环境整治提升五年行动、提升农村基本公共服务水平。

在乡村公共基础设施建设上，中央一号文件提出，要继续把公共基础设施建设的重点放在农村，着力推进往村覆盖、往户延伸。围绕建设更加宜居的现代乡村，全面推进村庄基础设施建设，中央一号文件提出，实施农村道路畅通工程、农村供水保障工程、乡村清洁能源建设工程、数字乡村建设发展工程、村级综合服务设施提升工程等五大工程，推动实现城乡居民生活基本设施大体相当。

在实施农村人居环境整治提升五年行动上，中央一号文件提出了一系列具体任务，分类有序推进农村厕所革命；因地制宜建设污水处理设施；健全农村生活垃圾收运处置体系；深入推进村庄清洁和绿化行动等。

在提升农村基本公共服务水平上，中央一号文件对教育、医疗、就业、养老等作出全面部署，提出建立城乡公共资源均衡配置机制，强化农村基本公共服务供给县乡村统筹，逐步实现标准统一、制度并轨。

加快县域内城乡融合发展，推进以人为核心的新型城镇化

振兴乡村，不能就乡村论乡村，必须走城乡融合发展之路。今年中央一号文件提出，把县域作为城乡融合发展的重要切入点。

城乡融合为何聚焦县域？一方面，无论从地理距离还是心理距离，县域对农民的吸引力和亲近度较高，当前约1.6亿农民工在县域内就业，需要通过县域内城乡融合发展实现就地城镇化。另一方面，当前农村还有5亿多常住人口，他们享受的教育、医疗、养老等公共服务与县域内城镇居民有一定差距，农村水电路气网等基础设施还存在不少短板。因此，加快县域内城乡融合发展，不仅切实可行，更是迫切需求。

加快县域内城乡融合发展，是一项系统工作，要逐步实现标准统一、制度并轨。中央一号文件明确要求，统筹县域产业、基础设施、公共服务、基本农田、生态保护、城镇开发、村落分布等空间布局，强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，实现县乡村功能衔接互补。

加快县域内城乡融合发展，要做强县域，提升县域的承载力。中央一号文件提出，加快小城镇发展，完善基础设施和公共服务，发挥小城镇连接城市、服务乡村作用。推进以县城为重要载体的城镇化建设，有条件的地区按照小城市标准建设县城。积极推进扩权强镇，规划建设一批重点镇。

加快县域内城乡融合发展，提升县域就业吸纳能力是关键。不用远离家乡，家门口就能就业，赚钱、顾家两不误，农民自然而然愿意留、留得住。对此，中央一号文件提出壮大县域经济，承接适宜产业转移，培育支柱产业；推动在县域就业的农民工就地市民化；鼓励地方建设返乡入乡创业园和孵化实训基地。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 11 版）

(责编：李源、初梓瑞)