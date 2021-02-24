荒田变沃野 薄岭成粮仓

走进安徽长丰县义井乡红桥村村民刘志根的家，鸡鸭鱼肉挂满了小院。“土地流转给合作社后，去年收入3万多元，对俺老两口来说可是不少了。”69岁的刘志根说。

过去，当地因为缺水易旱，种植结构单一，很多村民外出打工，村里2/3的耕地撂了荒。刘志根的两个儿子在外打工，家里的地虽然还在种，但老两口年龄渐长，也有些吃不消了。

2016年，红桥村启动高标准农田建设。“通过争取项目资金3000万元，红桥村整理土地416公顷，新增耕地300亩。”红桥村党支部书记孟凡余说，通过整治，“小田变大田”，全村土地实现“田成方、沟成渠、路成网、涝可排、旱能灌”。

村民们将土地流转给村集体成立的股份经济合作社，按照“土地保底收入+绩效分红”的方案计算收入。2019年，红桥村还引入金丰公社，进行“耕种防收售”全托管。去年，红桥村村集体收入达到了200万元。

“去年，红桥村还与外地一家酒厂签订协议，准备大面积种植高粱。”说起今年的计划，孟凡余干劲十足。

花卉促增收 日子甜如蜜

“以前做碗浆水面，煮几根大骨头就是过年。现在鸡鸭鱼肉，还能有点海鲜，想吃啥就买啥。”家住甘肃省定西市漳县三岔镇朱家庄村的王慧兰，聊起好日子，笑得很灿烂。

以前，王慧兰一家四口人合种5亩多薄田，年收入不足6000元。转机来自被称为村里“能人”的朱涛，他经营了一个12亩的三角梅种植园，有8个日光温室大棚。他邀请王慧兰等十几名贫困户来这里工作，约定一天工钱80元。“没技术、没文化，摆弄花花草草这事儿，咱哪会干？”王慧兰摆摆手。驻村扶贫干部听说后，天天劝她，终于把她劝到了种植园。如今，王慧兰和丈夫农忙时种地，农闲时到种植园务工，一年纯收入两万多元，两个儿子，一个在镇上开铲车，年收入3万元，一个在南方打工，赚得更多。

“政府牵头成立专业合作社，协助完成更多资金调配和土地流转，带动农户自主发展。”三岔镇党委书记赵志刚说，通过技术培训、市场对接，更多家庭尝到了花卉产业的甜头。

大棚暖意浓 增收不用愁

清晨，内蒙古赤峰宁城县汐子镇齐家营子村，村民闫峰和妻子早早来到自家大棚中忙碌起来。去年9月种下的青椒和尖椒，如今正是收获的好时候。

前些年，他家还是村里的贫困户。“10多亩旱地就种些玉米、杂粮，我这出去打些零工也挣不上钱。”闫峰说。2015年，为发展产业，村里打算规模化种植青椒和尖椒。县里提供政策，每亩补助4000元；镇政府协调低息贷款。县里还组织村民免费培训，请农技人员到大棚里手把手教。

2016年，闫峰的大棚投入生产，第一年青椒收入就达13万元，全家当年就脱了贫。他主动为村民们试验尖椒新品种，还承担起镇里防火宣传的工作，每天忙完活儿就骑着电动三轮车在村里检查隐患、宣传防火知识。

2017年，闫峰光荣加入中国共产党，还被选为县里的人大代表。这两年，他围绕秸秆利用、贫困户产业发展等问题建言献策。“虽然每天起早贪黑地忙活，但能和村里人一起脱贫致富，辛苦也值得！”闫峰露出幸福的笑容。

种好糯薏米 村民干劲足

一大早，张学群赶到村党群服务中心的扶贫办公室，忙着包装起客户刚下单的糯薏米。“抽真空，封口，再冷却。一次两包，一分钟做好，很快！”张学群抬起头，一整套动作熟练，颇有节奏感。张学群是广东梅州市丰顺县留隍镇葛布村第一书记兼扶贫工作队队长，2019年来到这里开展帮扶工作。

刚来不久，张学群常常和村民聊天，到地里了解情况，还真发现了葛布村的“宝贝”——糯薏米。葛布村一直都有种糯薏米的传统，但过去技术弱、规模小。张学群决定帮助村民做好糯薏米产业。他买来了拖拉机翻土，扩大了种植面积。他还找到了“地膜种植技术”，解决野草难题。

经过一番努力，2020年葛布村的糯薏米亩产量从不到200斤提高到了250斤，种植面积从不到300亩增加到700多亩。为了给产品制作有颜值的包装，张学群又研究起包装方式，采购了包装设备。“原来20元一斤，包装后能卖33元一斤。”

张学群对未来充满希望：“糯薏米产业越做越好，村民们都希望将来再多种点。”

外卖进山来 服务百姓家

帕米尔高原，峰峦叠嶂，这里便是新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州。

“我们的外卖服务中心已经与镇里18家餐馆签订了服务合同，覆盖周围17个村，日订单50份到80份。”阿图什市上阿图什镇博斯坦村的阿吉木·阿里普说。

前几年，阿吉木家里欠债不少。2018年，阿吉木的父亲因病去世，2019年，母亲又查出了癌症。为了摘下贫困帽，阿吉木努力寻找商机。看着餐饮店里不少等着打包的人，阿吉木隐隐有了方向。上阿图什镇有6万余人口，学校、行政村相距较远。“镇上没外卖，居民不方便，我是不是可以尝试外卖服务？”租店、招人、配设备、备服装……在新疆维吾尔自治区总工会驻村第一书记曹宝荣的帮助下，2019年底服务中心开始营业。

阿吉木送的第一单外卖，让他最为感动。“当时是一位60多岁的阿姨点的干煸炒面和烤肉，我快送到的时候，给她打电话让她在家里等着，没想到她跑到马路上来接我，还不停地感谢。”

新年伊始，阿吉木和曹宝荣商量着，要继续扩大外卖服务的规模和范围，未来还要提供家政、代驾等更多同城服务……

（本报记者朱思雄、董洪亮、韩俊杰、赵帅杰、张枨、洪秋婷、韩立群）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 11 版）

(责编：李源、初梓瑞)