本报驻比利时记者 郑 彬

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在欧盟绿色转型政策的推动下，欧洲新能源汽车市场逆势增长，为中国品牌电动车发展提供了良好机遇。分析认为，虽然中国电动乘用车在欧洲市场仍处于追赶者的位置，但随着中国车企海外布局进一步深入，中国电动车有望在欧洲市场保持持续增长态势。

德国专业汽车机构施密特汽车研究公司近期发布的《欧洲电动车市场报告》显示，2020年中国电动乘用车制造商品牌在欧洲18个主要汽车市场总销量达到23836辆，与2019年同期相比增幅超过13倍，市场份额达到3.3%，显示中国电动车在欧洲市场正迎来快速发展期。

现状——

销售增长势头迅猛，市场认可度不断提高

近期，上汽大通MAXUS旗下电动车EV80成功摘得英国2020年汽车运输奖中的年度清洁宽体轻型客车奖，成为第一个赢得该奖项的中国电动车品牌。英国汽车运输奖创办至今已有35年历史，是衡量汽车制造商、运营商以及行业变革者市场贡献的重要标杆。

上汽大通海外事业部总经理杨峻岭表示，截至2020年，上汽大通MAXUS已进入英国、挪威、爱尔兰、西班牙、荷兰等多个欧洲国家市场。

克里斯汀·贝格是挪威当地一家汽车租赁公司的负责人。贝格表示：“我从2014年开始购买电动车。上汽大通的产品在性价比方面表现出色，而且在功能性、智能化等方面也具有很强竞争力。”她认为，挪威当地民众了解中国是电动车以及电动车电池领域的全球领先者，对中国品牌的接受度很高，公司已经购买约30辆EV30轻客用于出租。

近年来，中国各主要电动车生产商加大海外市场开拓力度，欧洲是重要目标市场。新能源车品牌爱驰是第一家获得欧盟整车认证的中国品牌。去年初，爱驰在欧洲正式发布旗下新款电动车U5，目前已成功进入法国、德国、荷兰等多个重要市场。中国电动车初创公司小鹏汽车，也在今年初正式宣布进入欧洲市场，并计划在未来短时间内推出多款新型电动车。此外，比亚迪、吉利、蔚来等中国汽车品牌都将深耕欧洲市场作为下一步业务发展重点。

德国汽车管理中心负责人斯蒂芬·布雷泽尔在接受本报记者采访时表示，中国品牌在电动车领域非常有竞争力，这不仅体现在价格上，还体现在创新及整车工艺等各个方面。“中国在电动车领域的发展势头迅猛。可以预期，未来将有越来越多的中国品牌电动车获得欧洲市场认可。”

潜力——

当地利好政策驱动，中企产业链优势明显

根据欧盟委员会近期推出的《可持续与智能交通战略》，2030年前，欧盟范围内零排放汽车保有量将至少达到3000万辆。受欧盟日趋严格的排放标准限制以及成员国不断扩大的鼓励政策影响，2020年欧盟新能源汽车销量逆势上扬。据统计，2020年欧洲电动车及插电混动车的新车销量增加45%，达到125万辆，市场占有率接近10%。

欧洲新能源车市场的增长为中国品牌电动车提供了良好机遇。爱驰汽车联合创始人兼董事长付强表示，在各项利好政策驱动下，随着欧洲新能源基础设施建设的稳步推进，以及民众环保意识的不断增强，欧洲电动车市场将继续保持高增长态势。与此同时，欧洲本土企业目前存在的电动车车型储备不足、价位区间两极分化等现象，也为中国电动车品牌的进入创造了条件。

中国社会科学院工业资源与环境研究室副主任李鹏飞认为，电动汽车作为一种新型耐用消费品，其研发、制造及服务，既要遵循传统汽车工业的逻辑，也要遵循消费电子产业的逻辑。“中国作为全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国，拥有全球最丰富的消费电子产品门类，产业配套、技术应用和产业服务能力全球领先。这是支撑中国企业通过强化电动车的消费电子产品功能，赢得市场竞争的产业链优势所在。”

施密特汽车研究公司负责人玛蒂尔斯·施密特表示，欧洲传统汽车企业转向电动汽车的步伐相对谨慎，再加上欧洲各国政府采取的大规模刺激计划，未来五年可能是中国电动车品牌在欧洲市场的活跃期。市场研究机构IHS MARKIT汽车市场分析师伊安·弗莱切则指出，随着欧盟新的减排目标实施，当地传统汽车厂商将渐渐全面转向电动车生产和销售，中国电动车厂商可能面临更大竞争压力。

挑战——

服务质量急需提升，技术创新仍待加强

中国电动车在欧洲市场迎来快速发展的同时，仍面临不小挑战，特别是与欧美主要汽车生产商相比，仍有较大差距。据统计，2020年西欧主要汽车市场电动车销量最大的三个品牌分别为大众、雷诺日产以及特斯拉，销量均接近或超过10万辆。

施密特表示，与熟悉欧洲市场的当地传统汽车制造商相比，中国电动车企业首先需要跨过的就是标准门槛。相比于全球其他地区，欧洲市场有着更为严苛的新能源汽车产业监管标准。下一阶段，欧盟还将不断推出更严格的行业标准，包括针对电动车全生命周期碳排放量和电池循环利用率等重要标准进行立法，这将对包括中国品牌在内的外国企业带来新的挑战。

布雷泽尔认为，市场认知也是当前中国品牌进入欧洲市场的重要障碍。“欧洲消费者对品牌的忠诚度更高，这就要求中国企业在准确把握市场需求的基础上，通过进一步提升服务等方式，提高品牌信任感和认可度。”

据了解，为在欧洲市场进一步站稳脚跟，包括上汽大通、爱驰在内的中国车企都在积极完善售后服务网络，寻求与当地需求实现更好对接。李鹏飞表示，当前，中国品牌电动车在欧洲市场还处在“试水”阶段，要想彻底打开欧洲市场，面临的最大挑战是能否在电动车的关键技术创新和产业化上持续取得突破。“在持续创新的基础上，与欧洲新能源汽车产业生态圈共同发展，是中国电动车企业在欧洲市场成功的关键。”

施密特建议，在进入欧洲市场的初期，中国电动车企业可考虑在自主发展的基础上，通过合资及并购等方式，寻求同欧洲当地生产商更密切的合作，比如推动供应链本地化以及共用生产线等。这样不仅可以更好地适应当地政策法规和行业标准，还能够获得服务网络建设等方面的便利及优势，并推出与当地用户需求更为契合的车型。

（本报布鲁塞尔2月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 16 版）

(责编：赵竹青、吕骞)