胡春华强调
强化就业优先政策 实现更加充分更高质量就业
2021年02月24日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京2月23日电 国务院就业工作领导小组全体会议23日在京召开。国务院副总理、领导小组组长胡春华主持会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，谋划和做好新发展阶段的就业工作，不断强化就业优先政策，努力实现更加充分更高质量就业。
胡春华指出，去年面对新冠肺炎疫情严重冲击，党中央、国务院把稳定和扩大就业放在更重要的位置，采取强有力的政策举措，推动圆满完成全年就业目标。做好今年就业工作具备不少有利条件，也面临诸多风险挑战。各成员单位要切实增强工作紧迫感，着力巩固和拓展稳就业成效，研究更多务实管用的举措，加强对企业稳岗和扩大新增就业的支持，想方设法继续减少疫情不利影响。要突出抓好重点群体就业工作，进一步拓宽高校毕业生就业渠道，确保脱贫劳动力实现稳岗就业，牢牢兜住城市困难群体的就业底线。
胡春华强调，做好就业工作是各级政府义不容辞的责任。各地区、各有关部门要加强组织领导、强化责任担当，全力做好稳就业相关工作，支持各类公共就业服务机构和市场化机构优化就业服务、更好对接企业和劳动者需求，切实提高职业技能培训质量，加快补齐灵活就业的权益保障短板，营造更加良好的就业环境。
《 人民日报 》（ 2021年02月24日 04 版）
(责编：赵竹青、吕骞)
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