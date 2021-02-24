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工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》——

未来三年打造30个5G全连接工厂

本报记者 孔德晨
2021年02月24日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台已超70个，广泛应用到30多个国民经济重点行业，连接工业设备数量达4000万台套……近年来，中国工业互联网发展不断刷新高度、速度。近日，工业互联网专项工作组印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《三年行动计划》），对今后3年工业互联网的重点工作内容做出部署。

　　“未来三年是工业互联网的快速成长期。”工信部有关负责人介绍，《三年行动计划》结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势明确到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强；中国工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

　　具体来看，《三年行动计划》提出了11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。

　　加快基础设施建设。《三年行动计划》提出，实施网络体系强基行动，推进工业互联网网络互联互通工程，推动IT与OT网络深度融合，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂；实施标识解析增强行动，推进工业互联网标识解析体系增强工程，完善标识体系构建，引导企业建设二级节点不少于120个、递归节点不少于20个；实施平台体系壮大行动，推进工业互联网平台体系化升级工程，推动工业设备和业务系统上云上平台数量比2020年翻一番。

　　持续深化融合应用。制定工业大数据标准，促进数据互联互通；实施新型模式培育行动，培育推广智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式；持续深化“5G+工业互联网”融合应用。

　　培育壮大产业生态。推进工业互联网产业生态培育工程，培育技术创新企业和运营服务商，再建设5个国家级工业互联网产业示范基地，打造10个“5G+工业互联网”融合应用先导区。

　　“工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。”工信部有关负责人表示，这要求工业互联网必须与各行业各领域技术、知识、经验、痛点紧密结合，多元性、专业性、复杂性高，这决定了推动工业互联网融合应用需要持续发力，久久为功。

　　“工业互联网发展应推动多主体协同贯通、打破壁垒。”中国工业互联网研究院院长徐晓兰说，只有这样，才能促进工业互联网产业如同毛细血管般深入社会和企业方方面面，成为更多制造企业转型升级的一片沃土。

(责编：赵竹青、吕骞)

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