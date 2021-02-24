周雷

原标题：国企三年攻坚任务力争今年完成七成

国企三年攻坚任务力争今年完成七成

去年底中央企业资产负债率降至百分之六十四点五

本报北京2月23日讯(记者周雷)国务院新闻办公室举行国企改革发展情况新闻发布会。国务院国资委主任郝鹏在会上表示，2021年是“十四五”开局之年，将推动中央企业净利润、利润总额增速高于国民经济增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率明显提高，同时保持资产负债率稳健可控。力争今年实现国企三年攻坚任务的70%，推动国有企业改革三年行动取得决定性成效。

2020年，中央企业在大战大考中表现突出，对经济社会稳定发展作出积极贡献。截至2020年底，国资系统监管企业资产总额218.3万亿元，所有者权益71.9万亿元。其中，国务院国资委监管的中央企业资产总额69.1万亿元，所有者权益24.5万亿元。

刚刚过去的“十三五”，中央企业经济运行质量持续提升，在“量、质、效”三个方面都发生很大变化。中央企业资产总额连续突破50万亿元、60万亿元关口，2020年底为69.1万亿元，年均增速达到7.7%。在效益增量上，中央企业的利润总额、净利润年均增速分别达到8.8%和9.3%。无论规模还是效益，都高于同期宏观经济增速。中央企业劳动生产率年均增速达到7.8%，营业收入利润率提升1.7个百分点，资产负债率降低2.2个百分点。

“十三五”期间，中央企业累计在落实国家区域发展战略上完成投资17.9万亿元，比“十二五”增长36.4%；中央企业的研发投入强度从2015年的2.16%提升到2020年的2.55%，累计投入研发经费3.4万亿元，承担的一批国家重大科技专项都取得具有世界领先水平的重大创新成果；高质量建设“一带一路”沿线项目超过3400个，有力带动了我国装备、服务、技术标准“走出去”。

郝鹏透露，目前中央企业和全国国资系统监管企业正在编制“十四五”规划。“十四五”时期，中央企业要实现“五个新”和“一个总目标”。“五个新”为高质量发展再上新台阶、科技自立自强展现新作为、布局结构调整迈出新步伐、国资国企改革取得新成效、党的领导党的建设得到新加强。“一个总目标”是做强做优做大国有资本和国有企业。

郝鹏指出，“强、优、大”的标志性成果，就是在“十四五”期间建成一批世界一流企业。“十四五”时期，国资委将更加突出主业、实业和核心竞争力的标准，更好推动重组、整合、调整、优化，加快打造一批行业产业龙头企业、一批科技创新领军企业、一批“专精特新”冠军企业、一批基础保障骨干企业，使中央企业真正成为主责主业突出、功能作用显著、有力支撑经济社会发展的国家队。

有关数据显示，中央企业的债务风险总体可控在控。2017年以来，中央企业没有发生一起债券违约事件。去年底中央企业的资产负债率降到64.5%，圆满完成国务院确定的“三年降两个百分点”目标任务。

(责编：王震、吕骞)