丁怡婷

前不久，我国风电行业2020年“成绩单”出炉，受到业界广泛关注。新增并网装机容量7167万千瓦，创下历史新高；风电发电量4665亿千瓦时，同比增长约15%，差不多相当于4个三峡电站2020年的发电量……一台台“风车”整齐耸立，为经济高质量发展提供电力保障、注入澎湃动能。截至2020年底，我国风电累计装机容量已达2.81亿千瓦，规模居世界首位。

要了解我国风电产业发展历程，不妨先来看一组累计吊装数据：2005年进入百万千瓦级、2008年进入千万级、2014年进入亿级、2018年进入两亿级……从曾经名不见经传、风机几乎全靠进口到如今规模技术全球领先，风电产业发展实现了大跨越。

风电产业不仅“块头”更大，“体质”也更强。从布局结构来看，过去风电开发主要集中在风资源较好的“三北”地区，随着近几年大兆瓦机组、长叶片、超高塔筒等应用推广，平原地区、低风速地区也具备了开发条件。2020年风电新增装机中，中东部和南方地区占比约40%。再看开发成本，从多年前风力发电最便宜也要八毛钱一度，有的甚至要两元左右，到如今我国大部分地区尤其是新建风电陆上项目不再需要补贴，风资源好的一些地方，价格甚至比煤电还低，改变了以往人们对风电等新能源“昂贵、难以被市场接受”的刻板印象。

新冠肺炎疫情冲击之下，风电行业克服上游部分零部件和原材料供应不足、运输受阻、施工进度迟滞等不利影响，取得远超行业预期的新增装机数据，殊为不易。其实不仅是风电，去年光伏行业的发展同样可以说是“逆流而上”，4820万千瓦的新增装机规模创下近3年来新高，同比增长约60%。2020年风电、光伏新增装机接近1.2亿千瓦，约占全国新增发电装机的62.8%，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量，均居世界首位。这些无不展现了清洁能源产业的强大韧性和旺盛活力，折射出我国能源行业高质量发展的速度和成色。

风电、光伏等清洁能源规模为何能够稳步扩大？根源在于党的十八大以来我们坚定不移推进能源革命。去年底发表的《新时代的中国能源发展》白皮书全面阐述了中国推进能源革命的主要政策和重大举措，其中一个重要方面就是坚持清洁低碳导向。着眼未来，兑现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的承诺，实现到2030年“风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”的目标，进一步明确了风电、光伏发展的市场预期，充分调动市场主体投资积极性。

更广阔的发展前景，有赖持续推动产业高质量发展。风电、光伏等新能源具有间歇性、波动性，未来大规模、高比例接入电力系统，需要在加快推进煤电灵活性改造、储能商业化应用、电网升级改造等方面下功夫。当前，风电、光伏建设的土地、融资等非技术成本依然较高，需要进一步推动完善土地利用、税费等相关政策，提升产业竞争力。与此同时，风电、光伏迎来投资热潮，在技术快速迭代、竞争日益激烈的背景下，如何做好科学论证、防止一哄而上，保持产业的健康发展，也是需要答好的考题。

能源低碳发展关乎人类未来。期待通过政府、企业、社会等多方共同努力，让“风光”产业更好发展，为应对气候变化挑战、建设清洁美丽世界贡献更多的中国力量。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 07 版）

(责编：王震、吕骞)