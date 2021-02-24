本报记者 刘志强

2月23日，国务院国资委主任郝鹏向中外记者介绍了近年来国有企业改革发展的最新情况。

“‘十三五’期间，中央企业交出了一份优异的成绩单。”会上，郝鹏具体介绍了这份“成绩单”。

量有显著增长。“十三五”期间，中央企业资产总额连续突破50万亿元、60万亿元大关，去年底达69.1万亿元，年均增速达7.7%。质有明显改善。“十三五”期间，中央企业劳动生产率年均增速达7.8%，营业收入利润率提升1.7个百分点，资产负债率降低2.2个百分点。

功能作用充分发挥。在服务国家战略上发挥了表率作用，“十三五”期间，中央企业在落实京津冀协同发展、长江经济带等区域协调发展战略方面累计完成投资17.9万亿元，比“十二五”增长36.4%；积极参与“一带一路”建设，相关项目超过3400个，有力带动了我国装备、服务、技术标准“走出去”；在保障和改善民生、抗击疫情、应对重大自然灾害等方面展现了央企担当。

企业是创新的主体。“十三五”期间，国有企业科技创新取得了重要进展。郝鹏将其概括为三点：

取得一批世界级科技成果，增强了我国综合实力。在载人航天、深海探测、高速铁路、高端装备、能源化工、移动通信、北斗导航、国产航母、核电等领域，涌现出一大批具有世界先进水平的标志性重大成果。

打造了一批高水平科技平台，提高了企业创新能力。“十三五”累计投入研发经费3.4万亿元，占全国的1/4。

集聚了一批高层次创新人才，为未来发展积蓄了创新后劲。目前，中央企业的研发人员近百万人，两院院士有229人。

“十三五”期间，国企改革全面发力、破局闯关，不断向纵深推进，阔步迈向高质量发展。国有企业党的领导和党的建设得到根本性加强，为企业改革发展提供了坚强保证。

“今年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，我们将确保今年完成三年改革任务的70%以上。”郝鹏介绍了今年国企改革的攻坚发力方向。

完善治理，健全体制。在国资监管体制方面，坚持放活与管好相结合，进一步推动授权放权；优化布局、狠抓创新。紧紧围绕战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大战略性重组和专业化整合，在关键技术上取得新突破；激发活力、提高效率。建立具有市场竞争优势的核心关键人才选人用人和薪酬激励机制制度，探索实施差异化管控，推动企业主体更具活力。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 08 版）

(责编：王震、吕骞)