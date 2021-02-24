牛瑞飞

我们生活的环境与每个人息息相关。环境保护不仅需要政府完善法规体系、企业遵守环境标准，更需要普通人“从身边做起”，践行环保理念。

在记者工作生活的比利时，不少超市正在推广“自带容器”的散装销售模式。消费者可以带上自家玻璃瓶或者保鲜盒，购买散装啤酒、粮食或香料，超市则贴心配上生动的宣传画指导人们如何称重，并提醒大家不要忘记在结算时减去容器的重量。在集市上，也有越来越多的顾客自带购物篮，以减少一次性塑料和纸质包装的使用。

生活中，类似“自带容器”这样的环保举措还有很多。比如，选择可重复使用的环保购物袋、购买散装或大包装产品、减少使用打印机、借用或租用工具等。在欧洲近来兴起的“拯救临期食品”活动中，人们每天晚上可以在专门的手机应用上收到附近超市临期食品的出售信息，而乐于低价将食物收入囊中的，不仅是一些财务困难人士，还有许多环保主义者。

环保生活的范畴还可以更广。一件商品背后，往往有大量我们看不到的废弃物。有研究显示，一条重量为445克的牛仔裤，其生产、运输和销售过程中会产生25千克的废弃物；一袋香蕉从生长到被消费，也产生了大量的“碳足迹”。回收或重复利用旧衣物，多购买本地食材，改变一些细小的生活习惯，就是在践行环保理念。每个人践行环保理念作出的小小努力，最终形成保护环境的强大合力。

环保的消费习惯还能对供给产生庞大的牵引力。“散装”是很多人儿时的购物记忆，后来随着包装工业兴起，商家通过各式包装增加产品卖点，消费者也逐渐习惯了这种方便的购物体验。如今，环保意识的不断提高让人们开始重新审视自己的消费行为，并将其反馈给供给端。比如，沐浴露已成为居家必备品，但是精美塑料包装里的沐浴液含水量高且消耗快，对环境并不友好。有欧洲企业开始生产“升级型”香皂——固体沐浴露，其广告宣传语就是“零浪费”。在竞争激烈的市场环境中，商家敏锐地捕捉到非常细微的消费习惯变化。如果人们的消费习惯愈发环保，那么，迎合环保理念的商品自然会越来越多。

近年来，鼓励人们从身边做起、践行环保理念的活动在世界各地兴起。“欧洲减少垃圾周”鼓励人们将旧牛仔裤改造成背包、枕套等小物件；丹麦环保组织为人们提供皮艇，只要顺手捡拾河流中的垃圾，就能免费划皮艇游运河；印尼推出“塑料公交车”活动，乘客可用塑料瓶兑换公交车票；澳大利亚墨尔本一所学校移除了所有垃圾桶，鼓励学生做到“零废生活”……将环保与日常生活结合起来，将环保理念融入生活细节，有望成为未来生活的新潮流。

让我们从身边做起，加入环保实践，更好守护我们共同的地球家园。

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 17 版）

(责编：王震、吕骞)