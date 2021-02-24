班娟娟

原标题：多项社保利好接连释放 新一轮改革蓄势待发

从所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支，到中央企业划转1.21万亿元国资充实社保基金；从普通门诊费用跨省直接结算试点再扩围，到城乡居民医保个人缴费有望继续上涨……开年以来，多项社保领域利好接连释放。地方上也在加快绘制2021年社保新蓝图，围绕提高社保待遇标准，实施城乡居民补充养老保险制度、落实医疗保障待遇清单管理等提出细化任务书。

在业内看来，2021年，一揽子社保新调整，将在扎牢民生保障网的同时，进一步充盈居民“钱袋子”。

值得一提的是，围绕建设更加公平更可持续的社保制度，新一轮社保改革施工图将加快落地。记者了解到，今年还将加大养老保险基金中央调剂力度，加紧推进养老金全国统筹；城乡居民养老基金投资运营将提速推进；医保方面，将完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，健全重大疾病医疗保险和救助制度；此外，失业、工伤保险也将迎来扩围。

社保新利好密集释放

“十四五”开局之年，围绕增进民生福祉，多项社保领域利好接连释放，涵盖养老、医疗、失业、工伤等各方面。

持续壮大社保基金方面，2月23日国务院国资委发布的数据显示，中央企业已划转1.21万亿元国资充实社保基金。此前，财政部1月12日发布消息称，中央层面划转部分国有资本充实社保基金工作全面完成。

作为社保基金的“大头”，养老保险基金进展可圈可点。人社部相关负责人近日表示，目前，所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支。此外，所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模1.24万亿元，到账金额1.05万亿元。全国32个统筹区启动职业年金市场化投资运营，规模突破1万亿元。

此外，养老待遇方面方面，2月21日公布的中央一号文件提出，落实城乡居民基本养老保险待遇确定和正常调整机制。

医保方面，中央一号文件提出，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，合理提高政府补助标准和个人缴费标准。这意味着，2021年城乡居民医保个人缴费将继续上涨。此前，国家医疗保障局2月1日发布消息称，新增山西、内蒙古等15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点。

失业和工伤方面，人社部相关负责人近日透露，考虑到疫情风险仍在，部分企业压力可能较大，阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长1年至2022年4月30日。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，2021年社保将继续在“减负”和“增保”两方面发力，一方面降低费率减轻企业负担，增进企业活力，保障就业，稳定岗位，另一方面增加政府对城乡居民参加基本医保的补助，提高医疗保障水平，尤其是对重疾和低收入群体的医疗救助，改革医保个人账户用于门诊共济保障、促进普通门诊跨省直接结算，减轻普通门诊的个人自付负担，提高就业便利性和医疗保障度。

地方加快绘制社保新蓝图

地方上也在加快绘制2021年社保新蓝图。其中，不少地方明确提出，提高社保待遇标准。还有地方围绕做好基本养老保险全国统筹准备、实施城乡居民补充养老保险制度、落实医疗保障待遇清单管理等方面提出细化任务书。

提高社保待遇标准方面，上海市政府工作报告明确提出，统筹提高养老金、医保、低保等社保待遇标准。此外，广东提出，完善社会保障待遇确定和调整机制，稳步提高养老、失业、工伤待遇。内蒙古提出，提高城乡居民基础养老金和困难群众救助保障标准。陕西提出，实施城乡居民补充养老保险制度。

提升社保统筹层次方面，山西提出，做好企业职工基本养老保险全国统筹准备工作，推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。云南也表示，努力接轨企业职工基本养老保险基金全国统筹，逐步推动基本医疗、失业和工伤保险省级统筹。

社会保险参保扩面方面，陕西提出，全面实施全民参保计划，健全基本养老、基本医疗保险筹资机制，发展多支柱养老保险体系。河南提出，实施全民参保计划攻坚行动，以新经济、新业态从业人员为重点，扩大企业职工参保覆盖范围。江苏提出，加大基本养老保险、基本医疗保险保障力度，扩大失业保险保障范围，大力促进补充医疗保险发展。

此外，医保方面，湖南提出，健全重大疾病医疗保险和救助制度，开展长期护理保险试点，深化医保支付方式改革。天津提出，落实医疗保障待遇清单管理，推进异地就医直接结算。浙江提出，完善大病保险制度，大病保险合规费用支付比例提高到70%。

新一轮社保改革红利可期

随着新一轮社保改革红利加快落地，更多红利可期。

记者从人社部获悉，养老方面，今年将加大基金中央调剂力度。按照公平统一、权责一致、循序渐进，抓紧推进全国统筹准备工作。失业和工伤保险方面，将调整完善新一轮失业保险扩围稳岗政策。扩大工伤保险覆盖范围。推进新业态人员职业伤害保障工作。

浙江大学民生保障与公共治理研究中心主任、中国社会保障学会副会长何文炯认为，下一步，要以基本养老保险和基本医疗保险为重点，保持职工社会保险的适度水平，提高城乡居民的保障待遇，制定缩小城乡间社会保障待遇差距的具体目标和行动计划。

还要建立有效机制，稳步提高社会保险统筹层次。“职工基本养老保险要尽快实行全国统筹，基本医疗保险、失业保险、工伤保险等逐步实行省级统筹。这里的关键是要基于国民基本保障权益平等的目标，加快统一制度、统一政策、统一基本保障待遇。”何文炯说。

张盈华认为，2021年是“十四五”开局年，在积极应对人口老龄化国家战略指引下，社保改革增进深度、力度，商业养老保险发展将大步迈前，个人养老金作为“第三支柱”加速壮大，平台经济等新业态从业人员可通过专属商业养老保险建立个人养老金计划。

“今年社保制度弹性将增强，吸收更多灵活就业人员加入。”张盈华指出，医保大数据加速整合，创新性、系统性的健康管理将大放异彩，住院和普通门诊异地直接结算进度加快，就医将更便利；失业保险基金在职业技能提升培训、稳岗促就业等方面精准发力，保生活、防失业、促就业的多重功能更加提升；外卖骑手、平台从业人员等不再因“无雇主”受限，可通过商业保险机构提供的产品获得职业伤害保障。

(责编：王震、吕骞)