原标题：网联：春节期间网络支付交易金额 达4.98万亿元

网联日前发布的数据显示，2021年春节假期（农历除夕至正月初六）网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元，日均同比涨幅分别为66.61%和84.07%。其中农历除夕交易笔数最高，单日超过16.51亿笔，较去年涨幅为45.10%。除夕跨年之夜，网联平台交易处理峰值超过6.74万笔/秒，系统成功率100%。

网联平台数据显示，春节假期消费市场火热，从消费构成来看，餐饮、观影、娱乐、购物等是假期的主要消费场景，直播带货等新型消费方式也延续良好表现。

其中，餐饮行业活力再现，美食打卡成为就地过年的一大亮点。部分品牌餐饮商家日均交易笔数和交易金额同比分别增长16倍和23倍。同时，餐饮外送服务也成为更多人异地过年的就餐选择，典型餐饮外卖商家日均交易笔数和交易金额同比增长均超两倍。电影市场火爆逆袭，春节档迎来“高光时刻”。影视娱乐相关网络支付日均交易笔数和交易金额相较去年春节假期分别增长145倍和315倍。

同时，春节“不打烊”，“云逛街”成过节新趋势。一些线上购物平台春节期间日均交易笔数同比增长超八成、日均交易金额同比增长近五成。此外，“宅经济”也为直播带货持续添砖加瓦，部分直播平台日均交易笔数和交易金额同比涨幅分别达到57%和96%。

此外，本地深度游受青睐，租车市场表现活跃。部分租车平台在春节期间日均交易笔数同比增长1.2倍、日均交易金额同比增长86%；在线医疗服务成为“健康过节”的首选，春节假期期间，大型互联网医疗平台日均交易笔数和交易金额同比分别增长56%和20%；农村消费市场稳步复苏，消费潜力持续释放。农村金融机构春节期间日均交易笔数和交易金额同比增长均超1倍。

记者获悉，目前，网联平台的支付清算峰值保障已完整覆盖电商节日、消费促销、社交红包、春晚红包等多种场景，并顺利通过多场峰值考验。

(责编：王震、吕骞)