人民网北京2月24日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2月24日6时29分，首次火星探测任务天问一号探测器成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机，开始科学探测。同时，载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查，为择机着陆火星做好准备。

天问一号探测器自2020年7月23日成功发射以来，已在轨飞行215天，距离地球2.12亿千米。2021年2月10日探测器进入环火轨道，于2月15日实施了远火点轨道平面机动，2月20日实施了第二次近火制动，目前设备状态正常，各项飞控工作正常开展。

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