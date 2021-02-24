李树超

原标题：ETF发行持续井喷 A股“压舱石”越来越稳固

2021年开年不足两个月，新发ETF产品数量已达46只，同比增幅超200%，接近去年全年ETF发行数量的一半。新基金平均认购天数大幅缩短，并出现单家基金公司两只ETF同时发行或上市的现象，ETF新基金市场呈现爆发式增长势头。此外，截至2020年底，305只权益类ETF（股票ETF和跨境ETF）总规模已近8000亿关口，行业规模增速连续三年保持在40%以上，成为国内增长最快速的基金产品类型之一。

国内ETF市场的快速发展，是被动投资理念的普及，也是权益类基金大发展的一个缩影。

2019年10月起，证监会优化公募基金产品注册机制，包含股票ETF在内的四大常规产品发行审批进入快速通道，基金注册和发行节奏也明显提速。借助酒ETF、消费ETF、新能源汽车ETF、创业板ETF等明星产品，不少投资者去年赚取了远超大盘的收益，被动投资的市场知名度和影响力越来越大，催生了更多细分行业指数投资的需求。

政策方面，随着指数基金指引发布和沪深交易所配套政策实施，指数基金产品注册和投资运作更为规范，助力行业迈入高质量发展的新阶段。

从产品特点看，权益类ETF通过购买一篮子股票的方式投向市场，具有风格稳定、定位清晰、简单透明、交易成本较低等优点，成为吸引养老金等长期资金入市的重要载体。近年来，养老金、社保、保险等机构资金以及个人投资者都在积极配置宽基ETF和行业ETF，也提升了A股市场的整体流动性和活跃度。

作为金融市场的重要工具，ETF资金承载能力大，持股较为分散，在股市大幅调整中，可降低短期流动性匮乏对股市和个股的冲击。在海外股市大幅波动中，日本央行和美联储也一度通过部分投资ETF稳定市场，发挥资本市场“压舱石”的关键性作用。

随着我国资本市场有效性的提升，投资者结构的改善，被动投资理念日渐深入人心，权益类ETF为股市带来更多的被动增量资金。不过，与美国1600多只、总规模超过3.5万亿美元的ETF市场相比，国内ETF的市场体量和占比都处于发展的初级阶段。只有借助资本市场深化改革提升市场有效性，更好把握权益类基金大发展机遇，不断推动投资者投资理念的进步等，才能驱动国内ETF市场继续壮大和成熟。

(责编：罗知之、吕骞)