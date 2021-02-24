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实现“便民服务掌上办” 光大云缴费客户端升级3.0版

2021年02月24日09:20 | 来源：人民网
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近日，据光大银行发布消息，为积极践行光大云缴费持续打造便民服务与普惠金融平台的使命，全面汇聚惠民新能量，不断拓展服务空间，基于“流量、粘性、极致、裂变”的互联网思维，光大云缴费客户端全新升级推出3.0版。该版本在特色生活、财富金融、交互体验等多个维度进行了全面升级，真正实现“便民服务掌上办”。

光大银行云生活事业部兼光大云缴费科技公司总经理许长智介绍，光大云缴费APP和小程序是便民缴费与生活服务较好结合的应用，2020年直联客户突破5000万户。光大云缴费客户端聚焦便利性金融服务，面向全社会提供水、电、燃、有线电视、社保、医疗、交罚、教育、物业等丰富多样的便民缴费服务，以及保险理财、健康医疗、旅游购物、热门直播等便民生活服务。

同时，关系到个人生活和企业生产方面的便民缴费服务，都能依托光大云缴费平台在微信、支付宝、美团、链家、各大主要电商和生活服务网站等500多个平台快速完成线上缴纳。依托创新开放的服务模式，光大云缴费便民服务项目已突破10000项，全平台2020年服务活跃用户突破5亿户，缴费金额超4000亿元，缴费笔数达18亿笔，呈现了持续高速发展的良好态势。

据悉，光大云缴费APP3.0版结合新场景，运用新技术，对产品进行升级创新，不断提升服务效率和水平，开发上线生活缴费类多项新功能，包括电子发票、智能代扣、智能提醒等，在简化客户操作流程的同时提升云缴费自动化服务能力。同时，持续优化页面设计与交互流程，大幅提升服务界面的美观、友好与易用度。

为更好地给客户提供专业“微金融”服务，新版客户端还增加了财富金融版块，汇聚存款、理财、保险、信托、证券等全品类金融产品，在现有各项便民服务基础上，加速向“生活+金融+服务”的普惠金融新生态迈进。同时，支持客户端用户同时开通缴费钱包和财富钱包，采用秘钥证书验证，在升级联合登录功能的同时，进一步巩固安全性。

(责编：王紫、吕骞)

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