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58同城发布《2021年返城就业调研报告》：春节后48%的职场人士计划换工作

2021年02月24日10:24 | 来源：人民网
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近日，58同城发布《2021年返城就业调研报告》以下简称《报告》，报告显示，春节后，有更换工作意愿的人群集中在21-30岁；75%职场人有跳槽经历，春节后48%的职场人有换工作打算；27%职场人选择去资深本土企业；2021年职场人换工作期待薪资平均为15569元。

48%的职场人欲换工作，95后跳槽频次较高

据《报告》显示，春节前后更换工作的人群集中在21-30岁，学历以本科生为主。其中，有更换工作计划的人群中73%具有本科及以上学历，46%有自有住房，已婚人士占56%，有1孩的职场人士占78%。

春节后，48%的职场人有换工作的打算。其中，58%的职场人在同行业内跳槽，31%的职场人则会考虑更换行业。这表明，部分职场人希望通过换工作提升自我，但大部分职场人换工作较为保守，在知识和人脉所及的同行业内寻找新工作，也有部分职场人愿意跳出舒适区，寻求其他领域的工作机会。

从更换工作的主要原因来看，37%的职场人出于挑战自己、寻找更多机会的目的而改变工作状态，35%的职场人为了获得更多晋升机会。可见，职场中不安于现状的“打工人”并不少，职场人希望获得更广阔的发展前景、更高的职位来凸显职场价值。不过，也有52%的职场人士不打算春节后换工作，他们当中的大部分对工作满意，认为能在当地稳定下来并较好地兼顾生活。

从《报告》数据来看，75%的职场人有过跳槽经历，大部分职场人跳槽次数在1-3次之间。其中，一线和新一线职场人跳槽次数集中在1-3次之间，由于一线城市的经济发达，工作机会更丰富，因此职场人跳槽频率相对较高。在一线城市中，广州职场人跳槽比例达到83%，排名第一，新一线城市中，天津职场人换工作比例达到63%。跳槽频次也反映出不同城市人才流动状况，沿海城市的人才流动性普遍较高，职场人换工作频率也相对较快。

58同城招聘研究院数据表明，2020年，95后跳槽频次排名第一，其中53%有跳槽经历。80后跳槽频次相对较低，仅23%有跳槽经历。这说明，年轻人更倾向于变换工作岗位，在职场中通过适时改变方向、调整定位，追求更广阔的发展空间。不同星座职场人对待跳槽的态度也有差异，2020年，77%的巨蟹座未换工作，堪称“最平稳”职场星座。39%的射手座和水瓶座职场人有换工作的经历。

近半职场人选择一线城市发展，IT行业春节前后就业均旺

《报告》显示，春节后，47%的职场人选择去一线城市就业，只有12%的职场人倾向于离开一线和新一线城市，去二线/三线及以下城市打拼。这表明，一线城市仍是人才就业的高地，由于收入水平更高、发展空间更大，一线城市吸引了更多人才前去求职。

城市发展速度与生活质量是与跳槽紧密相关的要素。56%的职场人认为，城市发展速度是选择就业城市的首要因素，其中，90后、95后更关注城市发展速度，而对于80后而言，他们选择就业城市的原因则更为关注生活质量。与追求生活品质的职场女性相比，男性考虑的因素更多。在换工作的职场人中，25%选择回家乡发展，这样能更好地照顾父母、联系亲友，同时生活压力也相对较小。

从职业变化来看，春节后职场人选择的TOP3职业分别是计算机/互联网/通信行业、金融行业，以及人事/行政/后勤、美术/设计/创意。其中，IT行业仍然位居职场人士就业选择排行榜首，春节后从事该职业的人才比节前提高了3%，可见其高速成长性和丰厚的收入不断吸引职场人士进入。

最受追捧行业一线城市和新一线城市出现分化。一线城市IT企业积聚，求职者众多，而新一线城市金融行业较为热门。在选择IT行业的职场人士中，90后、95后占比较高，分别达到15%和10%。由于计算机是技术更新快的行业，年轻人学习能力较强更加适应IT工作，因此年轻职场人在该行业中占比较高。80后中，选择金融/银行/证券/投资的人较多，占比13%。由于80后拥有较好的经验储备和人脉，更适合在能力与人脉并重的金融行业打拼。

跳槽期望薪资15569元，44%的职场人换工作倾向去大公司

据《报告》反映，分别有40%、37%的职场人士，因为薪资太低、工作发展前景不乐观，而在春节后更换工作。尤其是在生活成本更高的一线城市，46%的职场人因为薪资低而跳槽。而除了薪资水平，发展前景不好、缺乏工作热情等，也是新一线职场人士跳槽的重要原因。而从年龄上看，52%的95后认为薪水低而跳槽，分别有38%、39%的90后、80后因为工作前景不好而换工作。而95后工作年限较短，缺少职场“天花板”的切身感受，更愿意从薪资维度衡量工作价值。

从换工作考虑的因素来看，52%的职场人关注薪资水平，分别有44%和28%的职场人重视个人发展、行业前景。其中，95后更看重公司氛围和工作压力，90后注重工作环境、工作内容和企业知名度，80后看重行业前景。可见，年轻人更关注公司环境，而年纪稍长的职场人更关心发展空间。27%的职场人士倾向于跳槽到资深本土企业，26%愿意去有发展潜力的创业公司。新一线城市职场人更青睐自身本土资深企业，而一线城市从业者更愿意去有发展潜力的创业公司。这意味着，一线城市职场人更愿意承担职场风险，去有更大增长空间的企业以获得更多发展。

《报告》还显示，春节前夕，职场人的平均月薪为10874元，2021年职场人跳槽期待月薪增长到15569元，为节前的1.4倍。其中，初级员工期望薪资是目前薪资的1.7倍，高级员工和中层管理者的期待薪资是目前薪资的1.5倍。由于初级员工薪资较低，因此对涨薪空间有更大的期待。

《报告》还对职场人对2021年工作愿景进行了统计。44%的职场人希望跳槽去大公司，41%期待加薪，40%希望技能提升。基础员工技能提升需求大，而中高层对升职有更高的期待。与更希望去大企业获得高起点的95后相比，90后期待技能提升以获得广阔发展空间，工作年限较长的80后则更期待升职。

2021年对于职场人而言是全新的开始，45%的职场人士希望“工作蒸蒸日上，有奔头”。与一线城市职场人保持生活和工作平衡的愿望相比，新一线城市职场人更关注工作满意度和薪资水平。90后、80后对新年的工作满怀激情，而95后相对而言“只要挣得多就可以”。62%的职场人士渴望家庭美满、感情稳定，已成家立业的80后对家庭生活有更高的期待，而95后、90后更追求自由自在、不受拘束。

 

(责编：王紫、吕骞)

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