我国成功发射遥感三十一号03组卫星
2021年02月24日10:58 | 来源：人民网
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我国成功发射遥感三十一号03组卫星。汪江波 摄
人民网北京2月24日电 （赵竹青）北京时间2021年2月24日10时22分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十一号03组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。
遥感三十一号03组卫星由中国航天科技集团五院抓总研制，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。
此次任务是长征系列运载火箭的第361次飞行。
(责编：赵竹青、章斐然)
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