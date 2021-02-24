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中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目

2021年02月24日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者罗知之）中国人民银行官网2月24日消息，中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge）。香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目，旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。该项目得到了国际清算银行香港创新中心的支持。

中国人民银行表示，多边央行数字货币桥研究项目将通过开发试验原型，进一步研究分布式账本技术（DLT），实现央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收（PvP）结算，便利跨境贸易场景下的本外币兑换。

多边央行数字货币桥研究项目将进一步构建有利环境，让更多亚洲及其他地区的央行共同研究提升金融基础设施的跨境支付能力，以解决跨境支付中的效率低、成本高及透明度低等难题。根据研究成果，各参与方将评估多边央行数字货币桥在跨境资金调拨、国际贸易结算及外汇交易中应用的可行性。

(责编：罗知之、章斐然)

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