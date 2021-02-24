“今晚回家吃饭。”和老公发完信息，赵敏点开家乐福小程序，下单买菜后，收拾东西下班。半个多小时候，她将和家乐福外卖小哥在小区门口相遇，拿到菜上楼做饭。

这是2000万苏宁家乐福小程序用户的一个缩影。

从2020年2月10日上线至今，家乐福小程序推动到家业务销售同比增长127%，整体订单的及时履约率提升到了98.5%。

亮眼数据背后，家乐福改变了什么，凭什么留住了这2000万用户？

2000万！用户数持续增长

去年初，突然而至的疫情如同一场大考，众多零售企业纷纷强化供应链、终端配送能力，强化“到家力”。

2月5日家乐福“1小时达”接入苏宁易购APP，门店3公里用户下单可享1小时极速送达；2月10日家乐福小程序全新上线，仅一周时间获取用户超50万……作为核心自营渠道，家乐福小程序自上线以来，更是以每个月几乎一次的迭代节奏，增加众多新功能：关乎民生的“菜篮子”频道于8月上线；11月增加预售功能；12月份增加到店页频道，形成线上线下的流量闭环；今年春节期间配送范围从“3公里1小时达”扩容到“5公里1.5小时达”，目前已在上海、南京、重庆等地的多家门店完成服务升级。

家乐福重磅加码到家业务的举措，在极大的满足消费者即时消费需求的同时，有效打破了门店坪效增长瓶颈，带来全店销售和新用户的双增长。过去一年，小程序累计注册用户实现了从零到2000万的跨越式发展，带动到家销售同比增长127%，在818、双11、年货节等重点大促期间销售更是实现三倍以上增长，圈粉无数。这样的成绩，纵观同行到家业务的发展历程，实属瞩目。

2月24日至26日家乐福推出的小程序上线1周年庆典恰逢元宵佳节，可以预见的是，其针对新老用户派出的30元、40元红包以及抽奖活动等又将带来用户和销售的双增长。

“眼睁睁看着‘琳琅满目’起来！”

在强敌环伺的新零售行业，家乐福之所以能脱颖而出，取决于它“好”“省”的品牌战略，以及脚踏实地、步步为营的方法论。

小程序上线之初，摆在电商团队面前的一道难题是：门店商圈范围内的人群结构能否有效支撑到家业务？“回归零售本质，必须聚焦商品结构设计来破局。”苏宁家乐福电商中心总经理孙琰介绍，围绕家乐福3-5公里范围内不同的用户群体，团队对商品进行品类分层，优化品类结构、淘汰低效商品，提高库存周转率，降低商品缺货率，通过库存预警系统更有效的帮助门店了解库存情况等等。同时，主打Z时代用户高粘性商品建设，全国在架SKU4.8万，精准引入新品及网红商品等缺失商品，主打品类生鲜、个护、乳饮、家清、酒类。

在商品端，创新商品模式，2021年，在深耕既有O2O模式的基础上，积极探索B2C模式、一件代发模式。O2O商品和门店现有商品一盘货，重点提升品类包括鲜活水产、鲜花、季节性水果、自制熟食、烘焙、酒水、饮料、进口食品等。B2B模式将重点瞄准大规格囤货商品、有囤货心智的商品，为家乐福会员店做基础，补充O2O品类商品。一件代发模式则着力于特色小众商品。

快！再快！

“后疫情时代，‘到家经济’将持续凸显，成为社区消费方式的主流。”孙琰表示，聚焦零售主航道、主战场，2021年，家乐福到家业务将创新探索商品模式、优化履约能力。

履约能力是到家业务的核心竞争力，家乐福如何优化配送环节，提升消费者履约体验？家乐福负责人介绍，家乐福打造了一套更加适合到家业务发展的履约系统链路，在现有自营供应链基础上结合电商平台供应链补强。值得一提的是，于去年12月上线的智能补货系统，基于大数据技术支撑，有效提升了快拣仓的补货效能。在刚刚过去的春节假期，消费数据显示，通过系统及门店操作的优化，门店的履约能力大幅提升，20分钟出货及时率稳定在99%以上，单均拣货时长从13.9分钟降低到8.19分钟，整体订单的及时履约率提升到98.5%。

据悉，家乐福持续推进“5公里1.5小时达”扩容、半日达、次日达等服务的覆盖范围，并计划通过分区拣选、操作优化，进一步提高门店的履约时效及可承接单量，以期为更多的顾客服务。

此外，通过精细化管理、深耕社区、提高人货场匹配效率、盘活新老用户等方式不断提升家乐福的“到家力”。

可以预见，家乐福中国未来实现真正意义上的全面升级，将得益于苏宁已经构筑的物流网络、科技研发及应用能力等零售基础设施；更重要的是，作为中国互联网转型的成功代表，苏宁从线下起家到双线运营全渠道全品类发展经验，也将为家乐福的智慧零售转型探索提供更加宝贵的经验。

水面下的冰山

家乐福线上业务突围蝶变背后的核心支撑力，是苏宁的全场景布局和全产业资源。自2019年家乐福入籍苏宁以来，一场打通家乐福与苏宁各产业体系在场景、系统、会员、商品等各链路的改造运动全面进行中。

流量方面，苏宁易购、苏宁小店等多个入口为家乐福到家业务引流，显著提升家乐福流量池。物流方面，苏宁本身具备强大的仓储配送能力，为家乐福到家提供履约保障。技术方面，家乐福小程序完全由苏宁集团自主开发。小程序上线后，苏宁O2O研发团队不断优化，从支持门店实时调整库存的家乐福管理平台，到提升门店履约效率的全场拣货功能，通过技术手段不断提升家乐福门店的履约效率，为消费者提供极致的到家服务。

(责编：赵超、吕骞)