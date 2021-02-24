日前，由平安证券担任独立主承销商的许昌市投资总公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“21许昌D1”）成功定价发行，发行规模达10亿元，票面利率4.60%。除“21许昌D1”外，平安证券牵头销售的郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“21兴港D1”）成功发行15亿元，是2020年11月10日以来河南资本市场最大规模的债券。

长期以来，平安证券深耕河南省资本市场，河南省是平安证券的重点服务区域，2019年，平安证券承销的河南省公司债券总规模超过百亿，在河南地区公司债承销商中排名第一；2020年，平安证券蝉联河南地区公司债承销规模第一。

平安证券具有丰富的证券发行承销经验，与投资者及各大中介机构均保持着广泛和良好的合作关系。公司持续加强产品创新和客户服务，取得了多个市场领先。例如成功参与发行平安银行260亿元可转债，创造了我国资本市场从2000年首次公开发行可转债以来的转股纪录；成功承销乌经开全国率先开全国国有企业国有企业“一带一路”企业债，为包钢、国电投等多家大型央企、地方国企提供融资服务；发行全市场率先发行，全市场小额贷款为基础资产类型的“高新投知识产权1号”ABS产品，帮助深圳民营科创型中小企业解决融资难、融资贵问题，为国家探索发展知识产权证券化提供重要实践；发行全国首单N-N中小企业供应链资产证券化产品，通过数字化、标准化、智能化的科技手段，对接直接融资市场，解决中小企业融资小、急、频的需求，帮助中小企业搭建供应链生态。

自2019年以来，平安证券投资银行业务不断深化改革，力争为客户提供优质专业的投融资产品及服务体验。凭借丰富的债券和ABS承销发行经验以及投行部门践行“金融+科技”战略打造的智能投行系统，平安证券2020年债券承销及资产证券化业务保持行业领先水平，综合实力获市场广泛认可。据WIND统计，2020年平安证券债券承销家数298只共计1691亿元，累计承销规模排名行业第五、累计承销家数排名行业第五；承销企业ABS产品291只共计1763亿元，累计承销规模排名行业第二、累计承销家数排名行业第一。

(责编：赵超、吕骞)