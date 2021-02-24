2月23日下午，兴业银行党委召开理论学习中心组（扩大）会议，传达学习《关于在全党开展党史学习教育的通知》精神，兴业银行党委委员、行长陶以平主持会议，党委班子成员出席会议，总行相关部门主要负责人列席会议。

会议指出，全行要深刻认识到党史学习教育是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求，也是兴业银行牢记初心使命、更好“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的必然要求，是妥善应对复杂形势变化、保持前瞻性的战略把握能力和强大的战略执行能力的必然要求，是增强信心和干劲、顺利开启新征程的必然要求。

全行要将开展党史学习教育作为重大政治任务，作为不断增强“四个自信”、坚定“四个意识”、做到“两个维护”的重要检验标准，突出学习重点，高质量开展好党史学习教育工作，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

党委委员、行长陶以平在发言中就如何落实党史学习教育要求提出六个“强化”：

强化组织领导，在总行成立党史学习教育领导小组；

强化融合贯通，把学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来，与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和“再学习、再调研、再落实”活动结合起来一起开展，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；

强化总行党委示范带动作用；

强化高层领导干部学习教育督导；

强化基层学习教育推动；

强化为民服务解难题，积极开展“我为群众办实事”实践活动。

会议强调，要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并融入新发展格局和全方位推动福建高质量发展超越，将开展党史学习教育与深入贯彻党中央、福建省委各项决策部署特别是党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神相结合，把“再学习、再调研、再落实”活动融入党史学习教育中，推动学习教育、经营转型和服务经济社会发展取得新突破，为“十四五”开好局、起好步作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

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